"Пет милион евра није довољно за пуштање на слободу Аца Ђукановића"

Аутор:АТВ
18.03.2026
14:14
Коментари:0
Тужитељка Основног суда у Никшићу Вања Синђић мишљења је да понуђено јамство од преко пет милиона евра није довољно за пуштање из притвора Аца Ђукановића.
То је казао Ђукановићев адвокат Никола Мартиновић након рочишта које је данас одржано у Основном суду у Никшићу код судије Саве Мушикића.
Ђукановић је данас због тог рочишта доведен из Спужа гдје му је раније одређен притвор до 30 дана.
Мартиновић је казао да тужилаштво Мартиновића терети за недозвољено држање оружја те да је стога мишљење тужитељке незамисливо.
"Судију Мушикића мишљење тужитељке не мора да обавезује, суд је независан и ја вјерујем да ће суд донијети разумну одлуку јер је пет милиона евра велико јамство за тај облик кривичног дјела. Очекујемо да ће он одлуку о прихватању јамчевине донијети у најкраћем року“, рекао је Мартиновић.
Како је појаснио Ђукановић је понудио јамство дијелом у новцу а дијелом у некретнинама породичну кућу у насељу Растоци у Никшићу и стан у Подгорици.
Мартиновић је истакао да сматра да јавност треба да се бави „мишљењем тужитељке Синђић“.
„Ми стварно треба да се питамо какво правосуђе имамо ако може нешто тако да се напише, да пет милиона не могу да оправдају боравак на слободи лица које је окривљено за недозвољено држање оружја, а имате чињеницу да свако ко је окривљен за то кривично дјело и без динара јемства налази се на слободи. Дакле, очигледно нису сви једнаки пред законом како сам и раније мислио“, истакао је Мартиновић.
Подсјетимо, Ацо Ђукановић, брат некадашњег предсједника и премијера Црне Горе Мила Ђукановића, ухапшен је након претреса породичне куће у никшићком насељу Растоци, 28. фебруара, након чега му је одређен притвор због опасности од бјекства, пише РТНК.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
2 ч0
Србија
2 ч0
Бања Лука
2 ч1
Кошарка
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
38
16
23
16
23
16
14
Тренутно на програму