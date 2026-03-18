"Пет милион евра није довољно за пуштање на слободу Аца Ђукановића"

АТВ

АТВ

18.03.2026

14:14

18.03.2026

0
Ацо Ђукановић
Фото: Printscreen/RTCG

Тужитељка Основног суда у Никшићу Вања Синђић мишљења је да понуђено јамство од преко пет милиона евра није довољно за пуштање из притвора Аца Ђукановића.

То је казао Ђукановићев адвокат Никола Мартиновић након рочишта које је данас одржано у Основном суду у Никшићу код судије Саве Мушикића.

Ђукановић је данас због тог рочишта доведен из Спужа гдје му је раније одређен притвор до 30 дана.

Мартиновић је казао да тужилаштво Мартиновића терети за недозвољено држање оружја те да је стога мишљење тужитељке незамисливо.

"Судију Мушикића мишљење тужитељке не мора да обавезује, суд је независан и ја вјерујем да ће суд донијети разумну одлуку јер је пет милиона евра велико јамство за тај облик кривичног дјела. Очекујемо да ће он одлуку о прихватању јамчевине донијети у најкраћем року“, рекао је Мартиновић.

Здравко Чолић

Сцена

Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

Како је појаснио Ђукановић је понудио јамство дијелом у новцу а дијелом у некретнинама породичну кућу у насељу Растоци у Никшићу и стан у Подгорици.

Мартиновић је истакао да сматра да јавност треба да се бави „мишљењем тужитељке Синђић“.

„Ми стварно треба да се питамо какво правосуђе имамо ако може нешто тако да се напише, да пет милиона не могу да оправдају боравак на слободи лица које је окривљено за недозвољено држање оружја, а имате чињеницу да свако ко је окривљен за то кривично дјело и без динара јемства налази се на слободи. Дакле, очигледно нису сви једнаки пред законом како сам и раније мислио“, истакао је Мартиновић.

Подсјетимо, Ацо Ђукановић, брат некадашњег предсједника и премијера Црне Горе Мила Ђукановића, ухапшен је након претреса породичне куће у никшићком насељу Растоци, 28. фебруара, након чега му је одређен притвор због опасности од бјекства, пише РТНК.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

Савјети

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

2 ч

0
Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

Србија

Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

2 ч

0
Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

2 ч

1
Алекса Аврамовић кошаркаш

Кошарка

Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

2 ч

0

Више из рубрике

Мајка и беба

Регион

Покренута иницијатива за пет година радног стажа мајкама

5 ч

1
Пали лажни полицајци из БиХ: Ојадили старицу за 30.000 евра

Регион

Пали лажни полицајци из БиХ: Ојадили старицу за 30.000 евра

5 ч

0
Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

Регион

Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

5 ч

0
Racunar Lap top

Регион

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

5 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

"Избошћу те док спаваш": Православни митрополит тешко оптужио супругу

16

38

Потврђено: "Обустављамо војне операције"

16

23

О најгорем ауту у историји управо је снимљен филм: Југо поново у Америци

16

23

Случај Крунић: Врховни суд прихватио исказ у чију истинитост сумња

16

14

"Темпирана бомба": Ако падну ова постројења, милиони ће се суочити са хаосом

