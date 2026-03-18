Пали лажни полицајци из БиХ: Ојадили старицу за 30.000 евра

АТВ

18.03.2026

11:26

Двојица 26-годишњих држављана БиХ ухапшени су у Макарској због сумње да су се у понедјељак лажно представљали као полицајци и покушали преварити старију жену за 30 хиљада евра.

Сплитско-далматинска полиција саопштила је да је довршила криминалистичко истраживање над осумњиченима за казнено дјело преваре у покушају, а сумњичи их се да су заједно с још увијек непознатим мушкарцем контактирали оштећену и довели је у заблуду.

Према полицијским наводима, непознати мушкарац назвао је старију жену и представио се као полицијски службеник, увјеравајући је да на свом банковном рачуну има фалсификован новац који треба подићи и предати полицији ради вјештачења. Жена је потом с рачуна подигнула укупно 30 хиљада евра и према договору требала их предати навече.

Међутим, блиска особа посумњала је на превару те је о свему обавијестила полицију која је организовала хапшење. У близини мјеста договорене примопредаје новца уочили су сумњиво возило, али особе су се након што су примијетиле полицију удаљиле.

Убрзо су покренули потрагу те су осумњиченици пронађени, ухапшени и приведени у службене просторије, гдје је над њима проведено криминалистичко истраживање. Уз казнену пријаву.

Подсјећају да је ово други случај спријечене преваре у свега неколико дана на подручју Полицијске управе сплитско-далматинске, након што је у петак у Сплиту ухапшен 65-годишњак који је, према сумњама, судјеловао у сличном покушају преваре, а полиција је тада, уз помоћ грађана која је препознала превару, спријечила предају новца.

Полиција је поновно позвала грађане на опрез, истичући да не насједају на телефонске позиве у којима се непознате особе представљају као службене особе и траже подизање или предају новца. Наглашавају како полицијски службеници никада не траже од грађана да телефоном провјеравају новчанице нити да подижу новац из банака и предају га непознатим особама, те позивају грађане да о оваквим покушајима преваре обавијесте и старије чланове своје породице како би се спријечило да постану жртве преваре, преноси Индекс.хр.

