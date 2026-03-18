Љетовање у Црној Гори све скупље: Ко не резервише сад, плаћа дупло

18.03.2026

21:01

Љетовање у Црној Гори овог љета коштаће од око 150 евра по особи у предсезони, па све до 600 евра и више у самом јеку сезоне, и то за апартмански смјештај, док ће они који се одлуче за хотеле морати да издвоје и до 1.000 евра по особи.

Предстојећа љетња туристичка сезона већ сада изазива велико интересовање међу грађанима Србије, а традиционално једна од најтраженијих дестинација међу нашим туристима је црногорско приморје.

Близина, Јадран и разноврсна понуда смјештаја чине да се многи из године у годину одлучују управо за одмор у комшилуку.

Према актуелним подацима туристичких агенција, цијене аранжмана варирају у зависности од термина и типа смјештаја. У предсезони, која обухвата мај, јун и септембар, апартмански аранжмани са превозом могу се пронаћи већ од око 150 до 300 евра по особи за десетодневни боравак.

Међутим, како сезона улази у свој врхунац током јула и августа, цијене се готово удвостручују, па исти аранжмани достижу између 300 и 600 евра.

Цијене на Букингу

Што се тиче цијена апартмана на Букингу, у предсезони се крећу већ од 2.300 динара по ноћи, док у хотелима смјештај кошта од 6.000 па навише са доручком. Како је Курир истраживао, те цијене се у јеку сезоне, око 15. јула, већ удвостручују, те апартмани коштају од 4.000 динара па навише.

Хотели и преко 1.000 евра

Када је ријеч о хотелском смјештају, цијене су значајно више. Ноћење са доручком или полупансионом у сезони креће се од око 65 до 130 евра по особи дневно, што за седмодневни одмор износи између 450 и 900 евра, док комплетни аранжмани са превозом често прелазе и 1.000 евра.

У најпопуларнијим дестинацијама попут Будве, интересовање је већ сада велико, нарочито за повољније апартмане. Туристи који планирају љетовање све чешће резервишу унапријед како би искористили такозване „фрст минут“ (first minute) попусте, који могу донијети уштеде и до 20 одсто.

Многи туристи очекују ниже цијене, међутим, запослени у туризму подсјећају да су цијене из сезоне у сезону више због раста инфлације, зарада запослених у угоститељству и цијена хране.

Цијене љетовања у Црној Гори:

  • Предсезона и крај сезоне (мај, јун, септембар) – 150–300 евра по особи за 10 дана (смјештај и превоз)
  • Главна сезона (јул и август) – 300–600 евра по особи за 10 дана (апартман и превоз)
  • Хотелски смјештај – 65–130 евра по особи дневно
  • Седам ноћи у хотелу – 450–900 евра по особи
  • Хотелски аранжмани са превозом – 600–1.000 евра
  • Аутобуски превоз (повратна карта) – око 70 евра
  • Будва (хотели са три и четири звјездице) – 700–1.000 евра по особи
  • Луксузни хотели – 1.000 и више евра по особи

(б92)

