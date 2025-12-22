Љетовање у Грчкој 99 евра: Ово су најјефтиније понуде за предсезону

Извор:
АТВ
22.12.2025
08:51
Цијене љетовања у предсезони предстојеће 2026. године су сличне или до десет одсто више у односу на овогодишње, а аранжмани за популарна љетовалишта у Грчкој могу се пронаћи већ од 90 евра по особи.
Управо због нижих цијена, мањег броја туриста и пријатнијих температура, оваква путовања су годинама уназад посебно популарна међу пензионерима, али и свима који желе мирнији и повољнији одмор.
Према цјеновницима туристичких агенција, у предсезони се љетовање у Пефкију може резервисати по цијенама од 90 до 140 евра, док се аранжмани за Неи Пори крећу између 99 и 159 евра, пише "Курир".
Паралија нуди најповољније опције, са цијенама од 100 до 110 евра, док су Ставорс и Лептокарија у распону од 100 до 180 евра. Олимпик бич кошта од 110 до 205 евра, а нешто скупља, али и даље повољна дестинација је Аспровалта, са цијенама од 130 до 175 евра.
Сви наведени износи су у еврима и односе се на боравке у предсезони.
Предност оваквих љетовања, осим значајно ниже цијене у односу на ударну сезону, јесте и квалитет одмора. Плаже су са мање гужве, саобраћај растерећен, а услуга у хотелима и апартманима често квалитетнија него током јула и августа.
Температуре су пријатније за старије путнике и особе са хроничним здравственим проблемима, што додатно објашњава зашто се пензионери најчешће одлучују управо за предсезону.
У поређењу са септембром, који се такође сматра повољним мјесецом за путовања, предсезона има предност у стабилнијем времену и већој понуди термина.
Док у септембру може доћи до захлађења мора и краћих дана, у мају и јуну море се брзо загријава, а дани су дужи и сунчанији, што многи путници сматрају идеалним за одмор.
Додатни подстицај за рану резервацију представљају и попусти које многе агенције нуде за уплате у цјелости.
Актуелни попусти за резервације у јулу и августу износе до 15 одсто, што укупну цијену аранжмана чини још приступачнијом.
Због тога туристички радници савјетују да се планирање одмора за 2026. годину започне већ сада, како би се обезбиједило најповољније љетовање у Грчкој уз максималан комфор и мир.
