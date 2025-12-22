Logo
Large banner

Љетовање у Грчкој 99 евра: Ово су најјефтиније понуде за предсезону

Извор:

АТВ

22.12.2025

08:51

Коментари:

0
Љетовање у Грчкој 99 евра: Ово су најјефтиније понуде за предсезону
Фото: Pixabay

Цијене љетовања у предсезони предстојеће 2026. године су сличне или до десет одсто више у односу на овогодишње, а аранжмани за популарна љетовалишта у Грчкој могу се пронаћи већ од 90 евра по особи.

Управо због нижих цијена, мањег броја туриста и пријатнијих температура, оваква путовања су годинама уназад посебно популарна међу пензионерима, али и свима који желе мирнији и повољнији одмор.

туча-песница-шака

Хроника

Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

Према цјеновницима туристичких агенција, у предсезони се љетовање у Пефкију може резервисати по цијенама од 90 до 140 евра, док се аранжмани за Неи Пори крећу између 99 и 159 евра, пише "Курир".

Паралија нуди најповољније опције, са цијенама од 100 до 110 евра, док су Ставорс и Лептокарија у распону од 100 до 180 евра. Олимпик бич кошта од 110 до 205 евра, а нешто скупља, али и даље повољна дестинација је Аспровалта, са цијенама од 130 до 175 евра.

Сви наведени износи су у еврима и односе се на боравке у предсезони.

Предност оваквих љетовања, осим значајно ниже цијене у односу на ударну сезону, јесте и квалитет одмора. Плаже су са мање гужве, саобраћај растерећен, а услуга у хотелима и апартманима често квалитетнија него током јула и августа.

Температуре су пријатније за старије путнике и особе са хроничним здравственим проблемима, што додатно објашњава зашто се пензионери најчешће одлучују управо за предсезону.

Идеалан одмор

У поређењу са септембром, који се такође сматра повољним мјесецом за путовања, предсезона има предност у стабилнијем времену и већој понуди термина.

Магла у Бањалуци

Бања Лука

Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездав ваздух

Док у септембру може доћи до захлађења мора и краћих дана, у мају и јуну море се брзо загријава, а дани су дужи и сунчанији, што многи путници сматрају идеалним за одмор.

Попусти до 15 одсто за јул и август

Додатни подстицај за рану резервацију представљају и попусти које многе агенције нуде за уплате у цјелости.

Актуелни попусти за резервације у јулу и августу износе до 15 одсто, што укупну цијену аранжмана чини још приступачнијом.

Због тога туристички радници савјетују да се планирање одмора за 2026. годину започне већ сада, како би се обезбиједило најповољније љетовање у Грчкој уз максималан комфор и мир.

Цјеновник за љетовања у предсезони (у еврима)

  • Неи Пори 99-159,
  • Пефки 90-140,
  • Паралија 100-110,
  • Ставорс 100-180,
  • Олимпик бич 110-205,
  • Лептокарија 100-180,
  • Аспровалта 130-175.

Подијели:

Тагови:

Грчка

ljetovanje

odmor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фанил Сарваров, руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Ово је руски генерал који је убијен у Москви

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Свијет

За селидбу у ово мјесто држава даје 30.000 евра

4 ч

0
Миле Китић је ову пјесму посветио једном дервентском селу

Сцена

Миле Китић је ову пјесму посветио једном дервентском селу

4 ч

0
Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

Стил

Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

4 ч

0

Више из рубрике

Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

Економија

Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

14 ч

1
Добојска фирма на европском тржишту

Економија

Добојска фирма на европском тржишту

17 ч

0
Микрокредитна фондација из БиХ доживјела крах, покренута ликвидација

Економија

Микрокредитна фондација из БиХ доживјела крах, покренута ликвидација

18 ч

0
''Годишња плата биће већа за 750 КМ''

Економија

''Годишња плата биће већа за 750 КМ''

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner