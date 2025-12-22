Logo
Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

22.12.2025

08:47

Коментари:

0
Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих
Фото: Pexels.com

У селу Лопушња код Власотинца јуче је око 18 сати дошло најприје до свађе, па потом до туче двојице мјештана.

Како је потврђено Југмедији у полицији, у тучи двојице мушкараца старих 40 и 50 година, један је повријеђен и хитно пребачен у Ургентни центар опште болнице Лесковац.

Фанил Сарваров-22122025

Свијет

Ово је руски генерал који је убијен у Москви

Мотив свађе и туче је непознат, али се зна да су се тукли песницама, па је у тој тучу "дебљи крај" извукао онај старији.

Његово стање се дијагностицира, а тужилац ће одлучити да ли ће овај случај процесуирати или Прекршајни суд.

Старији мушкарац, пребачен је у болницу због повреда а случај је пријављен полицији која истражује околности инцидента.

