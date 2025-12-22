Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

22.12.2025
08:47
Коментари:0
У селу Лопушња код Власотинца јуче је око 18 сати дошло најприје до свађе, па потом до туче двојице мјештана.
Како је потврђено Југмедији у полицији, у тучи двојице мушкараца старих 40 и 50 година, један је повријеђен и хитно пребачен у Ургентни центар опште болнице Лесковац.
Свијет
Ово је руски генерал који је убијен у Москви
Мотив свађе и туче је непознат, али се зна да су се тукли песницама, па је у тој тучу "дебљи крај" извукао онај старији.
Његово стање се дијагностицира, а тужилац ће одлучити да ли ће овај случај процесуирати или Прекршајни суд.
Старији мушкарац, пребачен је у болницу због повреда а случај је пријављен полицији која истражује околности инцидента.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
41
12
36
12
36
12
30
Тренутно на програму