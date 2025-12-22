Logo
Мушкарац са капуљачом запалио познати кафић

Информер

22.12.2025

07:57

Мушкарац са капуљачом запалио познати кафић

У недјељу у раним јутарњим часовима на Новом Београду избио је пожар у угоститељском објекту „Гелато бар“, који је, према најновијим информацијама из истраге, подметнут.

Снимци са надзорних камера открили су мушкарца са капуљачом који је, носећи кантицу са запаљивом течношћу, разбио стакло на задњим вратима, ушао у локал, полио га бензином и запалио, након чега је побјегао у правцу насеља.

Друштво

Српска богатија за шест беба

Ватрогасно-спасилачке јединице примиле су дојаву о густим диму који куља из локала у Улици Јурија Гагарина број 28 у 03:49 часова. На лице мјеста су већ три минута касније, у 03:52, стигла два ватрогасна возила – навално возило и аутоцистерна – са осам припадника јединице Нови Београд, преноси Информер.

пожар

Коментари (0)
