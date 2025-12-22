Мотоциклиста тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Извор:
Танјуг
22.12.2025
07:31
У саобраћајној незгоди која се протекле ноћи догодила у Сурчину тешко је повријеђен мотоциклиста, који је превезен у Земунску болницу.
Током ноћи догодила се још једна саобраћајна незгода, на ауто путу према Загребу, у смјеру према Шиду, у којој су три особе лакше повријеђене.
Све повријеђене су екипе хитне помоћи превезле у Ургентни центар.
