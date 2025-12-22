Logo
Мотоциклиста тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Извор:

Танјуг

22.12.2025

07:31

Мотоциклиста тешко повријеђен у саобраћајној несрећи
Фото: Танјуг

У саобраћајној незгоди која се протекле ноћи догодила у Сурчину тешко је повријеђен мотоциклиста, који је превезен у Земунску болницу.

Током ноћи догодила се још једна саобраћајна незгода, на ауто путу према Загребу, у смјеру према Шиду, у којој су три особе лакше повријеђене.

Граница Градишка

Друштво

Нема дужих задржавања на граничним прелазима

Све повријеђене су екипе хитне помоћи превезле у Ургентни центар.

