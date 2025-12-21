Осуђен васпитач педофил, чека га дуга робија

Извор:
Педагошки асистент из Богојева код Оџака И. О. (28) осуђен је недавно на 18 година и три мјесеца затвора.
Након одржаног главног претреса 11. децембра оптужени И. О. је оглашен кривим за извршење укупно 29 кривичних дјела недозвољене полне радње и једног кривичног дјела приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију.
„Осуђен je на јединствену казну затвора у трајању од 18 година и три месеца”, саопштено је из Вишег суда у Сомбору.
Притвор му је продужен до упућивања на издржавање казне затвора.
Из суда су додали да су оштећени ради остваривања имовинско-правних захтјева упућени на парнични поступак, а окривљени је обавезан на сношење трошкова кривичног поступка, који ће бити одмјерени у писаном отправку пресуде.
Подсјетимо, И. О. ухапшен је у мају 2023. године због сумње да је починио шест кривичних дјела обљуба злоупотребом положаја, 28 кривичних дјела недозвољене полне радње и кривично дјело приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију.
Овај случај остао је у медијском запећку јер је откривен у вријеме масовних убистава – у ОШ „Владислва Рибникар” и селима Мало Орашје и Дубона.
Како је наведено у оптужници, он је ова кривична дјела чинио у континуитету од љета 2022. до 4. маја 2023. године према већем броју оштећених лица, односно дјеци која су рођена 2017, 2018, 2019. и 2020. године и која су похађала Предшколску установу „Полетарац” у Оџацима.
Радећи на позицији васпитача, умјесто педагошког асистента, како је гласио његов уговор, И. О. је, према свједочењу већег броја дјеце, чинио непримјерене радње, говорећи им да је то „њихова мала тајна”, писали су медији.
Злостављање дјеце је откривено када је један дјечак од четири године пријавио родитељима да га је нагог фотографисао И. О., након чега су родитељи одлучили да провјере о чему је ријеч и да ли дијете говори истину. Када је психолог потврдио вјеродостојност исказа малишана, овај „васпитач” је приведен, а убрзо су у његовом мобилном телефону пронађене фотографије наге дјеце из вртића. Случај се даље откривао када су остали родитељи разговарали са својом дјецом и убрзо је број злостављања постао двоцифрен.
Према свједочењима родитеља, док је неке дјечаке само фотографисао, друге је непримјерено додиривао по полном органу, а детаљи су се убрзо сами низали.
Случај васпитача педофила дигао је тада на ноге малу општину Оџаци, а родитељи и мјештани тих дана су изашли на улице у мирним протестима јер су сматрали да реакција општине и предшколске установе на ово злостављање дјеце у вртићу није адекватна. Тек након притисака јавности, директорка ПУ „Полетарац” поднијела је оставку.
Приликом завршних ријечи, педагошки асистент изјаснио се да није крив ни по једној тачки оптужнице, писали су медији.
Родитељи злостављане дјеце, са нестрпљењем, али и зебњом, ишчекивали су да се судски процес заврши, а оно чега су се прибојавали јесте изрицање мале казне за особу која је на гнусан начин у вртићу злостављала дјецу.
„Читав ток суђења био је изузетно мучан за нас, јер смо изнова проживљавали сваку трауму, гледали ту особу у очи, али и доживели да се сведочанства наше деце оспоравају”, изјавила је за медије мајка једног малишана.
То је, према њеним ријечима, кулминирало када је вјештак практично побио исказе које су дјеца давала иако је три психолога потврдило аутентичност дјечјих изјава о сексуалном узнемиравању и злостављању које су доживљавала у континуитету од љета 2022. до 4. маја 2023. године.
Вјештак је само пет, шест исказа дјеце прогласио валидним, два као „делимично валидна”, а остале потпуно невалидним. „Колико је то апсурдно, говори чињеница да је делимично валидним проглашен исказ дечака који је злостављање први пријавио својим родитељима и захваљујући чијој храбрости се све открило и сазнало, а злостављач наше деце завршио у притвору”, прича за медије ова мајка.
За кривично дјело приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију Кривичним закоником Републике Србије предвиђена је казна од најмање једне, а највише осам година затвора. Такође, за постојање основане сумње о извршењу кривичног дјела обљуба злоупотребом положаја запријећена је казна затвора преко 10 година, односно од пет до 12 година.
