Црногорац направио реплику Мерцедесове Г-Класе која не хрђа

Извор:
Јутарњи.хр
21.12.2025
18:05
Коментари:0
Црногорац Владан Цвијовић из Бијелог Поља доказ је да врхунски мајстори не требају свјетске радионице да би створили нешто што ће запалити интернет.
Из његове гараже, наиме, ових дана стиже прави хит друштвених мрежа – ручно израђена реплика Мерцедесове Г-Класе, и то у потпуности од инокса, односно нехрђајућег челика.
Економија
Микрокредитна фондација из БиХ доживјела крах, покренута ликвидација
Ова необична Г-Класа није настала преко ноћи. Цвијовић је пројекту посветио мјесеце рада, много стрпљења и десетак тисућа еура само за материјал. Видео из његове гараже снимио је и објавио Раде Вујичић, а заједно су открили како се испод масивне иноx каросерије крије провјерени Мерцедесов ОМ603 турбодизелски мотор, доведен у топ стање.
Хроника
Двије особе погинуле на ауто-путу
Каросерија је у цијелости ручни рад, израђена од инокса дебљине од 1,5 па све до чак 10 милиметара. Само лим коштао је око 6500 еура, додатни трошкови брусног материјала, плина и жице брзо су подигли укупни износ. Али, резултат је возило које изгледа као да је исковано, а не састављено. Или си мајстор, или ниси, преноси Јутарњи.хр.
Најновије
Најчитаније
21
09
20
54
20
49
20
47
20
39
Тренутно на програму