Logo
Large banner

Црногорац направио реплику Мерцедесове Г-Класе која не хрђа

Извор:

Јутарњи.хр

21.12.2025

18:05

Коментари:

0
Црногорац направио реплику Мерцедесове Г-Класе која не хрђа
Фото: Unsplash

Црногорац Владан Цвијовић из Бијелог Поља доказ је да врхунски мајстори не требају свјетске радионице да би створили нешто што ће запалити интернет.

Из његове гараже, наиме, ових дана стиже прави хит друштвених мрежа – ручно израђена реплика Мерцедесове Г-Класе, и то у потпуности од инокса, односно нехрђајућег челика.

Паре

Економија

Микрокредитна фондација из БиХ доживјела крах, покренута ликвидација

Ова необична Г-Класа није настала преко ноћи. Цвијовић је пројекту посветио мјесеце рада, много стрпљења и десетак тисућа еура само за материјал. Видео из његове гараже снимио је и објавио Раде Вујичић, а заједно су открили како се испод масивне иноx каросерије крије провјерени Мерцедесов ОМ603 турбодизелски мотор, доведен у топ стање.

policija rotacija

Хроника

Двије особе погинуле на ауто-путу

Каросерија је у цијелости ручни рад, израђена од инокса дебљине од 1,5 па све до чак 10 милиметара. Само лим коштао је око 6500 еура, додатни трошкови брусног материјала, плина и жице брзо су подигли укупни износ. Али, резултат је возило које изгледа као да је исковано, а не састављено. Или си мајстор, или ниси, преноси Јутарњи.хр.

Подијели:

Тагови:

mercedes

replika

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Ударио полицијско ауто и задао се у бијег: Након потјере услиједио шок

4 ч

0
računar, haker, tehnologija

Регион

Уцјењивао жену експлицитним фотографијама

5 ч

0
Жичара

Регион

Огласио се директор Ски центра Дурмитор послије трагедије

7 ч

0
Због Трговске горе примједбе упућене и Европској комисији

Регион

Због Трговске горе примједбе упућене и Европској комисији

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

09

Уходио бившу д‌јевојку у Брчком и слао претеће поруке "Сад ћу побити све"

20

54

Убица Ане Волш може да проведе остатак живота иза ових језивих зидина

20

49

Сара Јо грцала у сузама на наступу - шири се дирљив снимак

20

47

Има је свака кућа: Ако вам се заглави ауто у снијегу, једна ствар помаже

20

39

Централне вијести, 21.12.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner