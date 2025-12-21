Уцјењивао жену експлицитним фотографијама

Извор:
Будванска полиција ухапсила је држављанина Србије А. Х. (41) због сумње да је са још једном особом уцењивао женску особу.
"Службеници Одјељења безбедности Будва су поступали по пријави оштећене женске особе, од 19. децембра 2025. године, у којој је навела да су јој два непозната мушка лица, током дужег временског периода, претила објављивањем њених експлицитних фотографија, захтијевајући од ње новац у замјену за необјављивање наведеног садржаја. Из страха од реализације упућених претњи, оштећена је овим лицима у више наврата предала новац у укупном износу од 1.100 евра", истиче се у саопштењу.
Из УП су додали да је са догађајем упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору који се изјаснио да се у радњама пријављених особа стичу елементи бића кривичног дела уцјена, извршеног у продуженом трајању, те наложио предузимање даљих мјера и радњи на идентификацији и проналаску осумњичених.
"Након што су осумњичена лица од оштећене, дан прије подношења пријаве, захтијевала додатних 2.000 евра, а потом и предају мобилног телефона марке iPhone 17, као и 500 евра, које је оштећена била дужна да им преда 20. децембра, полицијски службеници су, у координацији са поступајући државним тужиоцем, у циљу лоцирања осумњичених лица, спровели циљану оперативно-тактичку мјеру и радњу, те организовали контролисану акцију примопредаје новца. Том приликом је у акцији идентификовано и у службене просторије доведено лице А. Х. (41) држављанин Републике Србије који је на претходно договорену локацију са оштећеном, пристигао возилом марке 'Volkswagen Passat', новопазарских регистарских ознака", пише у саопштењу.
Из УП су рекли да је након спроведене криминалистичке обраде и прикупљеног обавјештења, по налогу поступајућег тужиоца у Основном државном тужилаштву у Котору, А. Х. ухапшен због сумње да је заједно са још једном особом извршио кривично дела уцјена, у продуженом трајању.
"Полиција наставља активности у циљу идентификације и процесуирања и другог осумњиченог лица", пише у саопштењу, преноси Курир.
