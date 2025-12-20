Мјештани под опсадом медвједа: Од стоке остају само кости

Извор:
Дневник.хр
20.12.2025
21:38
Коментари:0
Мештани Мушковаца већ месецима живе у страху због медвједа који све чешће и ближе прилазе кућама и нападају стоку. Породица Миланко више не броји ноћи, већ погинуле крава, само у посљедњем мјесецу пет њих.
„Једну смо нашли само с кожом смотаном. Остало је појело, кости одерало као да су их месари обрађивали“, прича Марија Миланко. Посљедњи напад догодио се прије десетак дана у поноћ, када је Медвед у дворишту усмртио краву. „Он има отровне канџе, оно што ухвати, тешко зарасте“, додаје Марија.
Србија
Стефан изгубио живот у пожару, покушао да се спаси, али су га испарења савладалa
Полицији је пријављено више напада. Иако су на терен изашли ловни инспектори, медвјед је побегао у планину. Мјештани тврде да их више ових животиња вреба око имања.
И Радослав Чавлин из суседства потврђује сличне нападе.
„Претходно је медвјед напао моју краву, лијечимо је још увијек. Такви напади остављају озбиљне повреде“, каже он.
Стручњак за медвједе, Ђуро Хубер, објашњава да напади на стоку нису необични: „Медвједи су опортунисти. Ако им је доступна храна, искористиће је. Велике домаће животиње без заштите лако могу постати мета.“
У Хрватској живи око 1.000 медвједа. Строго су заштићена врста, а одстрел је дозвољен само у специфичним ситуацијама, пише Дневник.хр.
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Друштво
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму