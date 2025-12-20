Ана Николић ојадила дизајнера: Узела хаљине и више му се није јавила

Извор:
Курир
20.12.2025
21:25
Ана Николић се већ дуже вријеме суочава са озбиљним приватним, али и финансијским проблемима, а неколико особа се у посљедње вријеме огласило у јавности те открило како их је оштетила током пословне сарадње.
Још један којем је, како пишу медији, пјевачица остала дужна је модни дизајнер Ђорђе Јездимировић, познатији као Јездимиро.
Према причи извора Курира, сарадња између Ане и Јездимировића започела је прије неколико мјесеци, након што су се упознали на једном градском догађају. Убрзо након тога, пјевачица је контактирала с креатором са жељом да за њене наступе изради сценске тоалете. Према наводима саговорника, договор је био уобичајен за естрадну праксу - хаљине се узму за наступ, уз унапријед дефинисане цијене и обавезу да се након коришћења плате или врате.
"Сарађивали су неколико пута, а последњи наступ за који су хаљине коришћене одржан је у Загребу. Ана је том приликом преузела три луксузне хаљине, чија је вредност око 5.000 евра. Хаљине нису враћене, нити је новац уплаћен", наводи извор за Курир.
Јездимировић је у више наврата покушавао да ступи у контакт с пјевачицом како би се проблем ријешио договором, али без успјеха. Ана му се више није јављала. Као свједок преузимања гардеробе наводи се и тадашњи Анин тјелохранитељ Никола Грба, који је у том периоду био члан њеног пословног тима.
