Logo
Large banner

Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

Извор:

Телеграф

20.12.2025

11:34

Коментари:

0
Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

Зорана Павић, пјевачица, направила је недавно општу пометњу својом шокантном изјавом када се дотакла теме о појединим колегиницама па их упоредила са стриптизетама, што је изазвало буру у јавности.

Наиме, Зорана тврди да су на вишем нивоу неке жене које играју око шипке од неких пјевачица.

"Једном сам са колегама ишла у стриптиз клуб послије наступа. Само је то радило, па смо одлучили да одемо тамо. Вјерујеш ли ми, док смо гледали, само ми је прошло кроз главу да су наступи дјевојака које тамо раде на вишем нивоу него код многих данашњих популарних пјевачица. У том клубу није просто, за разлику од наступа неких пјевачица. Ако треба да будеш секси, не мораш да будеш баналан. Тако да, лијепо је тамо и не занима ме шта ће ко рећи о овој мојој изјави, али мислим да сам објаснила зашто то мислим", рекла је Зорана за Републику.

Пјевачица је потом говорила и на тему брака, те тврди да папир нема баш никакво значење, те и да је битно да се људи воле.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Три хороскопска знака имају најјачи либидо

"Чини ми се да папир доноси проблеме јер не постоји папир који може да сачува љубав. Ако се људи воле, папир им не треба", рекла је она.

Када је ријеч о д‌јеци, Павићева је истакла да јој је највећа жеља била да постане мајка, али да није имала услове за то.

"Постоји жал што немам дијете, али с друге стране, превише сам емотивна. Дивим се самохраним мајкама", навела је она, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Zorana Pavić

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевачици уништили аутомобил, сачекала је поломљена стакла

Сцена

Пјевачици уништили аутомобил, сачекала је поломљена стакла

18 ч

0
Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

Сцена

Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

19 ч

0
Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

Сцена

Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

20 ч

0
Луна Ђогани и Марко

Сцена

Супруг Луне Ђогани пријављен полицији: „Немају паметнија посла“

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

52

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

11

42

Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

11

34

Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

11

18

Пуцњава на ријечком Трсату: Оштећени кафић, аути и апотека

11

08

Данас комеморација војводи Славку Алексићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner