Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

Извор:
Телеграф
20.12.2025
11:34
Коментари:0
Зорана Павић, пјевачица, направила је недавно општу пометњу својом шокантном изјавом када се дотакла теме о појединим колегиницама па их упоредила са стриптизетама, што је изазвало буру у јавности.
Наиме, Зорана тврди да су на вишем нивоу неке жене које играју око шипке од неких пјевачица.
"Једном сам са колегама ишла у стриптиз клуб послије наступа. Само је то радило, па смо одлучили да одемо тамо. Вјерујеш ли ми, док смо гледали, само ми је прошло кроз главу да су наступи дјевојака које тамо раде на вишем нивоу него код многих данашњих популарних пјевачица. У том клубу није просто, за разлику од наступа неких пјевачица. Ако треба да будеш секси, не мораш да будеш баналан. Тако да, лијепо је тамо и не занима ме шта ће ко рећи о овој мојој изјави, али мислим да сам објаснила зашто то мислим", рекла је Зорана за Републику.
Пјевачица је потом говорила и на тему брака, те тврди да папир нема баш никакво значење, те и да је битно да се људи воле.
Занимљивости
Три хороскопска знака имају најјачи либидо
"Чини ми се да папир доноси проблеме јер не постоји папир који може да сачува љубав. Ако се људи воле, папир им не треба", рекла је она.
Када је ријеч о дјеци, Павићева је истакла да јој је највећа жеља била да постане мајка, али да није имала услове за то.
"Постоји жал што немам дијете, али с друге стране, превише сам емотивна. Дивим се самохраним мајкама", навела је она, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
11
52
11
42
11
34
11
18
11
08
Тренутно на програму