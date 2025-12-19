Logo
Супруг Луне Ђогани пријављен полицији: „Немају паметнија посла“

Извор:

Гранд

19.12.2025

13:57

Коментари:

0
Луна Ђогани и Марко
Фото: Youtube screenshot

Марко Миљковић огласио се данас из полицијске станице, тачније из дијела криминалистичке полиције.

Сада је објаснио о чему је ријеч.

Наиме, Марка је поново неко пријавио полицији.

“Неким људима је једноставно превише досадно у животу па немају паметнија посла него да пријављују Марка Миљковића. Узалуд троше државни новац и време полицијских службеника и тужилаца. Марко Миљковић нема проблема са законом”, рекао је Марко Миљковић.

Марко Миљковић добио је недавно тужбу од комшије са којим је већ неко вријеме у лошим односима.

Наиме, Марку Миљковићу је стигла тужба, а како се може видети у тужби, комшија тражи одштету од 500.000 динара.

“Тужио ме буђави са флотом адвоката… А ја се секирао да ли ће уопште видети моје сторије… Рећи ћу судији признајем крив сам, баците ме међу лавове. Комшо, пошто знам да читаш сад да ли могу да пустим снимак”, написао је Марко Миљковић на Инстаграму.

(ГрандТВ)

