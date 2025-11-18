Помама на мрежама након што је испливао цјеновник Луне Ђогани

Извор:
Луна Ђогани на Инстаграму се огласила и љута као рис се обратила дјевојци која је објавила њене пословне поруке у којима пише цијена за њене инфлуенсерке услуге.
Наиме, Луна Ђогани била је јасна да не ради за жваке, иако је до сада многима изашла у сусрет и окачила им бесплатно рекламу.
Упс, госпођо: Испливао цјеновник Луне Ђогани
Наиме, Ђоганијева је подијелила порука од дјевојке, која тврди да је инфлуенсерка њеној мајци тражила 500 евра за стори на Инстаграму.
Након овога, усијале су се друштвене мреже, а у одбрану Ђоганијеве стале је њена колегиница.
"Ах значи 500 евра за стори је проблем? Па људи моји, ко сте ви да судите колико ко треба да наплати? Може и 15.000 евра ако сматра да њен рад толико вриједи. Плаћате рачуне, правите садржај, држите пажњу, десетине, стотине, чак и милионе људи. Улажете вријеме, идеје и труд? Не? Онда молим вас држите се својих 0 евра и пустите друге, да раде свој посао. Ако вам се цијена не свиђа, кликните не прихватам и наставите даље, нико вас не тјера да пристанете",
"Него не, хајде да се увриједимо, просљеђујемо поруке, критикујемо туђи рад. Стварно, врх, хумора дана. Ако сте толики стручњак, рекламирајте се сами за џабе и покажите свијету своје фантастичне способности", написала је Лунина колегиница, на шта јој се Ђоганијева захвалила.
"Хвала ти. Људи који се разумију у овај посао, знају шта причају", поручила је Луна Ђогани.
