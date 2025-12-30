Додик: Хелез је пресуђени патолошки лажов, политичка случајност и кафански силеџија

30.12.2025
17:32
Коментари:0
Зукан Хелез је пресуђени патолошки лажов, политичка случајност и кафански силеџија, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
''Као такав, умислио је да може да вријеђа Србију и њено руководство. Само су у БиХ насилници попут Хелеза мјерило владавине права'', додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Зукан Хелез је пресуђени патолошки лажов, политичка случајност и кафански силеџија.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 30, 2025
Као такав, умислио је да може да вријеђа Србију и њено руководство.
Само су у БиХ насилници попут Хелеза мјерило владавине права.
Србија је демократско друштво у миру са БиХ, а Хелез је посвађан…
Како истиче, Србија је демократско друштво у миру са БиХ, а Хелез је посвађан са свима, осим с алкохолом.
''Срећа, за неколико мјесеци њега се нико неће сјећати, а Србија ће и даље бити најмоћнија и наjважнија држава у рeгиону'', каже Додик.
Република Српска
Додик: Повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што радимо заједно
Подсјећамо, министар одбране БиХ Зукан Хелез је оптужио власт предвођену Александром Вучићем да постаје све ауторитарнија.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч3
Култура
6 ч0
Република Српска
7 ч9
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч3
Република Српска
7 ч9
Република Српска
9 ч13
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму