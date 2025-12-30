Logo
Додик: Хелез је пресуђени патолошки лажов, политичка случајност и кафански силеџија

30.12.2025

17:32

Милорад Додик
Фото: АТВ

Зукан Хелез је пресуђени патолошки лажов, политичка случајност и кафански силеџија, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

''Као такав, умислио је да може да вријеђа Србију и њено руководство. Само су у БиХ насилници попут Хелеза мјерило владавине права'', додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Како истиче, Србија је демократско друштво у миру са БиХ, а Хелез је посвађан са свима, осим с алкохолом.

''Срећа, за неколико мјесеци њега се нико неће сјећати, а Србија ће и даље бити најмоћнија и наjважнија држава у рeгиону'', каже Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што радимо заједно

Подсјећамо, министар одбране БиХ Зукан Хелез је оптужио власт предвођену Александром Вучићем да постаје све ауторитарнија.

