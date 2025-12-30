Додик: Дјечије позориште дало велики допринос едукацији и развоју личности младих генерација

Извор:
СРНА
30.12.2025
14:36
Дјечије позориште Републике Српске неопходно је друштву, јер на посебан начин утиче на едукацију и развој личности младих генерација, рекао је Срни лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је истакао значај ове институције која обиљежава 70 година рада јер је, како је навео, заједно са српским народом превазилазила све недаће и изазове.
"Ово је наша институција од националног значаја и нормално је да подржимо њен рад и трајање, радујемо се успјеху који биљежи већ 70 година на националном али и на интернационалном плану", рекао је Додик.
Додик, који је данас присуствовао свечаној промоцији монографије "70 година Дјечијег позоришта Републике Српске 1955–2025", рекао је да је овај јубилеј за сваку похвалу и да даје право Дјечијем позоришту да храбро настави да осмишљава нове пројекте и настави да младе учи и васпитава на најбољи начин.
Додик је изразио увјерење да је било изазовних момената у раду, те нагласио да истрају само они који имају жељу, љубав и визију.
"Увијек сте проналазили начин да превазиђете проблеме и да оставите своју основну функцију и мисију и да опстане као једна од најважнијих институција Републике Српске, која је иза себе оставила значајне резултате", рекао је Додик обраћајући се на свечаности.
Он је навео да Дјечије позориште Републике Српске успијева у данашње вријеме да дјецу и омладину одвоји од савремене технологије.
"Овакве институције имају посебан значај данас, када су нам дјеца изложена пошастима и величанствено је када их бар за тренутак одвоји од друштвених мрежа и умјетнички вјешто врати у стваран живот", рекао је Додик.
Он је додао да је то велики разлог да ова институција добије још јачу подршку у својим пројектима.
"Спремни смо на то и да се већ наредне године вратимо великим пројектима из културе, као и оснивању нових институција у овој области", рекао је Додик.
Министар просвјете и културе Републике Српске Радивоје Голубовић рекао је да је овај јубилеј прилика да се истакне колико је важно препознавање и уважавање сваког доприноса развоју културе за дјецу.
"То је и прилика да нас подсјети на заједничку одговорност да и убудуће подржавамо установе које раде у интересу најмлађих и будућности нашег друштва", рекао је Голубовић, обраћајући се на свечаности.
Директор Дјечијег позоришта Републике Српске Љиљана Лабовић Маринковић рекла је новинарима да је поносна што је дио обиљежавања овог значајног јубилеја, који је окупио појединце, институције и организација који су градили историју ове институције.
Свечаности је присуствовала вршилац дужности предсједника Српске Ана Тришић Бабић, министар финансија Зора Видовић, као и друге истакнуте личности из друштвеног и културног живота.
