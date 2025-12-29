Четврти повратак "Бриџертона": Нетфликс објавио нови трејлер

Извор:
Глас Српске
29.12.2025
Стриминг сервис "Нетфликс" објавио је трејлер за четврту сезону своје хит серије "Бриџертон".
Први дио четврте сезоне популарне серије стиже 29. јануара на "Нетфликс", док ће други дио премијерно бити доступан од 26. фебруара.
У трећој сезони, пријатељи из дјетињства Пенелопи Федерингтон и Колин Бриџертон коначно се окупљају, када се њихово дугогодишње пријатељство претвара у љубав и брак. Међутим, све до сусрета са Софијом на маскенбалу, Колинов брат Бенедикт више је усмјерен на сликарство и разне авантуре.
"Он је развратник", како га његове сестре описују у трејлеру. Серија "Бриџертон", настала по романима Џулије Квин у продукцији Шонде Рајмс, од премијере 2020. године прерасла је у глобални поп-културни феномен. Комбинација романтичне драме, раскошне сценографије и костима, модерне музике у класичним аранжманима, као и савременог приступа историјском жанру, учинила је серију једном од најгледанијих "Нетфликсових" продукција свих времена, преноси Глас Српске.
