Logo
Large banner

Четврти повратак "Бриџертона": Нетфликс објавио нови трејлер

Извор:

Глас Српске

29.12.2025

19:44

Коментари:

0
Четврти повратак "Бриџертона": Нетфликс објавио нови трејлер
Фото: Youtube/@Netflix/screenshot

Стриминг сервис "Нетфликс" објавио је трејлер за четврту сезону своје хит серије "Бриџертон".

Први дио четврте сезоне популарне серије стиже 29. јануара на "Нетфликс", док ће други дио премијерно бити доступан од 26. фебруара.

У трећој сезони, пријатељи из дјетињства Пенелопи Федерингтон и Колин Бриџертон коначно се окупљају, када се њихово дугогодишње пријатељство претвара у љубав и брак. Међутим, све до сусрета са Софијом на маскенбалу, Колинов брат Бенедикт више је усмјерен на сликарство и разне авантуре.

Tomas Šelbi

Култура

На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

"Он је развратник", како га његове сестре описују у трејлеру. Серија "Бриџертон", настала по романима Џулије Квин у продукцији Шонде Рајмс, од премијере 2020. године прерасла је у глобални поп-културни феномен. Комбинација романтичне драме, раскошне сценографије и костима, модерне музике у класичним аранжманима, као и савременог приступа историјском жанру, учинила је серију једном од најгледанијих "Нетфликсових" продукција свих времена, преноси Глас Српске.

Подијели:

Тагови:

Нетфликс

serija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

Економија

Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

1 седм

0
Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Култура

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

2 седм

0
Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

Култура

Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

2 седм

0
Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Култура

Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

3 седм

0

Више из рубрике

Чувена српска глумица открила да има рак

Култура

Чувена српска глумица открила да има рак

1 д

0
На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

Култура

На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

5 д

0
Ruža cvijet

Култура

Преминуо глумац из серије ''Пријатељи''

5 д

0
Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Култура

Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

6 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

22

17

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

22

15

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

22

10

Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

22

02

Црвена звезда добила позив од НБА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner