Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

09.12.2025
15:30
Коментари:0
Како се новогодишњи празници приближавају, све је јасније да су божићни филмови постали омиљени садржај на Нетфликсу, а многи су се чак нашли на врху листе најгледанијих.
Најгледанији филм на платформи је тренутно ''Jingle Bell Heist“. Према глобалној ранг листи од почетка децембра 2025. године, неколико наслова са божићним или зимским темама заузима високе позиције међу најгледанијим филмовима.
Један од најновијих примјера је ''My Secret Santa“ - божићна романтична комедија објављена почетком децембра.
Поред тога, ''Jingle Bell Heist“, новији празнични наслов из новембра, тренутно је број један на листи најгледанијих на Нетфликсу. У првој недјељи на платформи има 19 милиона прегледа.
Оливија Холт и Конор Свинделс играју главне улоге: Софија је запослена у великој лондонској робној кући, оптерећена бригом о болесној мајци и финансијским потешкоћама; Ник је мајстор и бивши затвореник који жели да изгради бољи живот за себе и своје дијете.
Судбина их спаја када обоје упадну у свијет крађе, Софија као ситна џепарошица, а Ник као неко са приступом безбједносним системима. Заједно планирају да опљачкају исту робну кућу на Бадње вече - не само да би ријешили своје финансијске проблеме, већ и да би се осветили оснивачу компаније који их је, како вјерују, оштетио.
Мишљења о филму ''Jingle Bell Heist“ су подијељена - међу критичарима има оних којима се свиђа, а многи кажу да у овој романтичној комедији нема ничег ''ни романтичног ни смијешног“, према Rotten Tomatoes.
Поред тога, међу 10 најгледанијих су ''Champagne Problems“, ''A Merry Little Ex-mas“, преноси Кликс.
