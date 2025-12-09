Ево шта се крије иза натписа "посно" на производима

Извор:
Ако сте у неком од претходних постова појели у пицерији посну пицу, готово је извесно да сте се у ствари омрсили. Уколико сте конзумирали биљни качкаваљ, вјероватно сте унијели и млијечне састојке.
Ако имате повјерења у произвођаче који на амбалажи истичу "посно", прочитајте мало боље декларацију на полеђини и видјећете да то у ствари значи да је тај производ само можда постан.
Мислимо да постимо и да се из овог или оног разлога придржавамо начела да не уносимо месо, нити намирнице животињског поријекла, међутим, испада да често баш и није тако.
С обзиром на то да је 28. новембра почео Божићни пост који траје до 7. јануара, Заштитник потрошача истраживао је како нас све варају у посту и установио да смо са обманама суочени у продавницама, ресторанима, пицеријама, пекарама...
Сасвим је природно да вјерујемо да је производ безбједан за употребу током поста када видимо да пише "посно".
Масне јабуке
Међутим, многи грађани се жале да су обманути јер већина таквих производа садржи адитиве и остатке животињског поријекла, као што су млијеко у праху, казеин, желатин и јаја.
Нутрициониста Милка Раичевић констатује да се ни за једну намирницу у продавницама, осим воћа и поврћа, не би могла заклети да је посна.
- Чак и када купујем јабуке, ако су онако неприродно сјајне, питам се да ли су их можда намазали уљем или евентуално свињском машћу. Многи производи за које бисмо тешко рекли садрже у себи млеко у праху, говеђи или свињски желатин, разне конзервансе на бази животињског порекла и онда је заиста незахвално препоручити неком коју индустријску храну може да конзумира током поста - каже наша саговорница.
Она тврди да све што је куповно у посту подлеже сумњи.
- Пекаре су тек посебна прича. Многи у кифле, да би добиле на јачини и пуноћи, свашта додају и премазују их. Иста је ствар са празним буреком и разним питама. Такође, нисам сигурна ни чиме све премазују хљебове. Дакле, заборавите потпуно на пекару ако сте у посту - савјетује нутрициониста Милка Раичевић.
"Може да садржи трагове млека, јаја..." Ово је најчешћи трик, да га тако назовемо, на тржишту.
Многи произвођачи се позивају на то да се у погону обрађују и друге сировине, па превентивно ставе упозорење "може да садржи трагове млијека или јаја". Али у пракси ова информација често скрива чињеницу да се млијеко, млијечни прах или јаја заиста налазе у саставу. Купци због тога потпуно несвјесно крше правила поста.
Говеђи желатин
Ако сте ријешили да поједете посну супу из кесице, морамо да вас разочарамо јер она у свом саставу такође "може да садржи" јаја и млијеко.
Добро обратите пажњу и на кексиће и наполитанке, који такође "могу да садрже" јаја и млијеко, додуше у траговима, али је то сасвим довољно да више нису посни. Сигурно ће се многи разочарати, али многе чоколадне бананице садрже желатин, који се прави од животињских костију. Исто важи и за гумене и желе-бомбоне.
Један од најчешћих производа који доводи потрошаче у заблуду јесте биљни сир. На амбалажи пише биљни, али стоји казеин када окренете декларацију. А шта је казеин?
Казеин је млијечни протеин и може да се нађе једино у млијеку и производима од млијека. Дакле, ако има казеин, то није посно, без обзира на то што изгледа као сир од искључиво биљних масти. На декларацији сира крије се иза ознаке Е-270, а то је заправо млијечна киселина. У качкаваљу се користи као регулатор киселости и конзерванс. Спречава развој нежељених микроорганизама и помаже да сир дуже траје.
Логично би било да су рибље паштете аутоматски посне. Али многе паштете, поред рибе, садрже и млијечни протеин, бјеланчевине животињског поријекла и додатке који нису декларисани као посни. Зато рибља и посна паштета нису исто.
