Недостатак мушкараца у Летонији, тјера жене да ''ангажују мужа'' на сат времена

Недостатак мушкараца у Летонији све више ''тјера“ жене на необичан корак. Наиме, оне ангажују ''мужеве на сат“ да им помажу у кућним пословима.
Према недавном извјештају Евростата, Летонија има 15,5 одсто више жена него мушкараца, што је три пута више од просјека у Европској унији. Према Свјетском атласу, ова земља има двоструко више жена него мушкараца старијих од 65 година.
Летонка Данија, која ради на фестивалима, рекла је за часопис The Sun да је 98 одсто људи са којима ради жене.
''Нема ништа лоше у томе, али чисто због равнотеже, вољела бих да имам више мушкараца са којима бих могла да флертујем или ћаскам. Једноставно је занимљивије. Зато су све моје пријатељице отишле у иностранство и тамо пронашле партнере“, рекла је.
Многе жене попут Даније одлучују се да ''запошљавају мужа“ на кратко вријеме да им помогне у кућним пословима. Наиме, оне све више користе платформе попут Komanda24, гдје могу да ангажују мушкарце за водоинсталатерске, столарске и друге поправке, па чак и монтажу телевизора за неколико евра.
Remontdarbi.lv омогућава женама да ангажују ''мужа на сат времена“. Ови мајстори обављају многе кућне послове, укључујући кречење и крпљење завјеса, преноси Кликс.
