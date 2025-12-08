Logo
Како је ајвар добио име? Занимљивости о краљици зимнице од Персије до Балкана

08.12.2025

16:15

Фото: Youtube/ screenshot

Колико пута сте се нашли за столом, уживајући у мирису тек отвореног домаћег ајвара, убијеђени да је то аутентични симбол наше традиције везан искључиво за црвену паприку?

Вјероватно безброј пута. Међутим, истина која се крије иза имена овог деликатеса могла би вас потпуно изненадити. Иако је данас синоним за печену паприку, поријекло ријечи ајвар води нас на сасвим другу страну према риби и луксузу.

Ријеч „ајвар“ заправо нема никакве етимолошке везе са поврћем. Она потиче од турске ријечи хавyар, која означава – вјеровали или не – кавијар, односно слану рибљу икру. Да, добро сте прочитали. Оно што данас сматрамо „сиротињским кавијаром“ или краљем зимнице, своје име дугује једној од најскупљих намирница на свијету. Како је дошло до ове необичне замјене идентитета и како се турска ријеч одомаћила код нас?

Ајвар

Занимљивости

Ајвар који је Тито волио, његов кувар га је припремао по посебном рецепту

Како је кавијар постао намаз од паприке?

Прича нас враћа у 19. вијек, када је Београд био под јаким утицајем оријенталне кухиње. У то вријеме, црни кавијар од јесетре из Дунава био је изузетно цењен, али и скуп деликатес. Како би се задовољила потражња за овим укусом, а смањили трошкови, угоститељи су почели да праве „замјену“ од црвених паприка и плавог патлиџана. Због сличне текстуре и боје која је подсјећала на црвени кавијар, ово јело су назвали „црвени ајвар“.

Временом, оригинални рибљи кавијар постајао је све ријеђи и скупљи, док је производња паприке цвјетала. Тако је придјев „црвени“ полако нестао из употребе, а поријекло ријечи ајвар остало је заборављено, везујући се искључиво за намаз који данас сви обожавамо. Данас, када некоме понудите ајвар, нико не очекује рибу, али историја језика памти ову занимљиву трансформацију, преноси Крстарица.

Занимљивости које нисте знали: Од Персије до Балкана

Ако загребемо још дубље, коријен ријечи води чак до персијског језика и израза xавиyар, што значи „онај који рађа јаја“. Путовање ове ријечи од древне Персије, преко Турске, па све до балканских трпеза, свједочи о богатој историји укрштања култура на овим просторима. Поријекло ријечи ајвар је савршен примјер како језик еволуира упоредо са гастрономским навикама једног народа.

PIJACA-190925

Друштво

Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

Више од обичног имена

Сљедећи пут када будете мазали овај наранџасти деликатес на хљеб, сјетите се да не једете само паприку, већ и дио лингвистичке историје. Поријекло ријечи ајвар нас подсјећа да храна није само гориво, већ и прича која се преноси генерацијама. Овај податак је сјајан повод за разговор током породичног ручка – подијелите ову причу и посматрајте изненађена лица ваших најближих. Уживајте у сваком залогају „српског кавијара“, јер сада знате да он то, по свом имену, заиста и јесте!

Ајвар

