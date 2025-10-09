Logo

Пала цијена зимнице: Ево колико коштају ајвар, туршија и остали специјалитети на пијаци

Ало

09.10.2025

13:02

Зимница
Фото: Pixabay

Због наглог пада цијене паприке, на пијацама широм Србије забиљежен је значајан пад цијена готове зимнице. Домаћице и купци сада имају прилику да набаве ајвар, љутеницу, туршију и друге производе по знатно повољнијим цијенама — у наставку доносимо актуелни цјеновник и коментаре произвођача.

Узрок пада цијена: мање трошкова сировина

Продавци са пијаце објаснили су да је прије пар недјеља цијена тегле ајвара била и до 1.700 динара, али је због знатног пада откупне цијене паприке и смањења трошкова производње била могућност спуштања цијене на око 1.200 динара.

Потражња је и даље висока, а све што се донесе прода се. Поставља се питање, да ли уз овакве цијене зимнице многи ипак преферирају да је, умјесто да праве, купе?

Актуелни цјеновник готове зимнице

Овако стоје цене неких најтраженијих производа на пијацама (за тегле стандардне запремине):

Производ (цијена по тегли)

Ајвар: 20 КМ

Туршија: (720 г, већ сечена) 11.60 КМ

Љутеница: 10 динара

Печена паприка са белим луком: 3.60 КМ

Кувани парадајз (по литру): 6.60 КМ

Феферони: 8.33 КМ

Цвекла динара / шарена салата 4.20 КМ

Како се прави чувени ЛЕСКОВАЧКИ АЈВАР? – Ово је ПРАВИ рецепт!

Ниже цијене сировина (паприке) смањују трошкове, али истовремено изазивају притисак на профитне маргине, посебно ако су трошкови прераде и амбалаже остали високи, пише Ало.

За потрошаче је ово прилика да набаве квалитетну зимницу по повољним ценама него претходне сезоне — нарочито корисно за домаћинства која нису исте производиле зимницу.

Са друге стране, пад цена може подстаћи и веће тржишно кретање — више купаца одлучује се за куповину готове зимнице умјесто да је праве саме.

