Ево зашто вас мачке гледај полузатвореним погледом

09.10.2025
12:36
"Спори трептај", познат и као слоу блинк, тихи је начин на који мачка изражава повјерење и осјећај сигурности према власнику.
Студија која се односи на споро трептање открила је да овим гестом мачка показује блискост са власником и осјећа да је безбједна. Али, шта ако мачка не реагује одмах на овај начин или дјелује незаинтересовано? Добра вијест је да се комуникација може развијати постепено, уз стрпљење и доследност, преноси Сциенце Алерт.
Можете провјерити и сами како"спори трептаји" утичу на вашу мачку. Први корак је да одаберете прави тренутак. Мачке су најпријемчивије када су опуштене, када се излежавају на свом мјесту, нису гладне или узбуђене. У том тренутку, сједите близу ње и сачекајте да вас погледа. Тада полако сузите очи и затим их лагано затворите у једном трептају, па поново отворите. Немојте зурити, јер то мачке тумаче као знак доминације или претње.
Ако мачка не одговори, немојте форсирати, већ наставите да повремено користите ову технику у наредним данима. С временом, мачка ће схватити да је то гест безбједности. Стидљивим или уплашеним мачкама понекад је потребно више времена, јер морају прво да се навикну на ваше присуство, па споре трептаје комбинујте са мирним тоном гласа или нежним гестом, попут пружања руке, али без директног покушаја додира.
Мачкама које су посебно опрезне ће помоћи и "повлачење": након што трепнете, скрените поглед у страну, чиме ћете показати да не инсистирате на директном контакту и да јој дајете простор да сама одлучи. Ако се мачка опусти, можда ће прићи ближе или чак узвратити трептај након неколико покушаја.
Најважније је да будете стрпљиви и да не очекујете брзе резултате. Као и код сваке комуникације, потребно је вријеме да се успостави поверење. Када се то догоди, спор трептај постаје универзални сигнал блискости – начин да мачка зна да сте ту за њу и да јој не представљате претњу.
Чак и ако вам мачка испрва не узвраћа погледом, немојте одустати. Досљедним понављањем, мирним понашањем и давањем простора, научићете је да препозна и узврати овај гест. Спор трептај је мала ствар, али може постати мост између вашег свијета и свијета ваше мачке.
