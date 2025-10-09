Logo

Ево зашто вас мачке гледај полузатвореним погледом

09.10.2025

12:36

Коментари:

0
Ево зашто вас мачке гледај полузатвореним погледом
Фото: pexels/ Inge Wallumrød

"Спори трептај", познат и као слоу блинк, тихи је начин на који мачка изражава повјерење и осјећај сигурности према власнику.

Студија која се односи на споро трептање открила је да овим гестом мачка показује блискост са власником и осјећа да је безбједна. Али, шта ако мачка не реагује одмах на овај начин или дјелује незаинтересовано? Добра вијест је да се комуникација може развијати постепено, уз стрпљење и доследност, преноси Сциенце Алерт.

Можете провјерити и сами како"спори трептаји" утичу на вашу мачку. Први корак је да одаберете прави тренутак. Мачке су најпријемчивије када су опуштене, када се излежавају на свом мјесту, нису гладне или узбуђене. У том тренутку, сједите близу ње и сачекајте да вас погледа. Тада полако сузите очи и затим их лагано затворите у једном трептају, па поново отворите. Немојте зурити, јер то мачке тумаче као знак доминације или претње.

илу-слушалице-телефон-22092025

Наука и технологија

Опрез: Телефони чувају податке корисника и након враћања на фабричка подешавања?

Ако мачка не одговори, немојте форсирати, већ наставите да повремено користите ову технику у наредним данима. С временом, мачка ће схватити да је то гест безбједности. Стидљивим или уплашеним мачкама понекад је потребно више времена, јер морају прво да се навикну на ваше присуство, па споре трептаје комбинујте са мирним тоном гласа или нежним гестом, попут пружања руке, али без директног покушаја додира.

Мачкама које су посебно опрезне ће помоћи и "повлачење": након што трепнете, скрените поглед у страну, чиме ћете показати да не инсистирате на директном контакту и да јој дајете простор да сама одлучи. Ако се мачка опусти, можда ће прићи ближе или чак узвратити трептај након неколико покушаја.

Најважније је да будете стрпљиви и да не очекујете брзе резултате. Као и код сваке комуникације, потребно је вријеме да се успостави поверење. Када се то догоди, спор трептај постаје универзални сигнал блискости – начин да мачка зна да сте ту за њу и да јој не представљате претњу.

Џенифер Анистон-10092025

Сцена

Џенифер Анистон о мајчинству: Већ 20 година покушавам постати мајка

Чак и ако вам мачка испрва не узвраћа погледом, немојте одустати. Досљедним понављањем, мирним понашањем и давањем простора, научићете је да препозна и узврати овај гест. Спор трептај је мала ствар, али може постати мост између вашег свијета и свијета ваше мачке.

(sciencealert)

Подијели:

Тагови:

mačke

Трептај

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осуђен човјек који је демолирао православну цркву у Хрватској

Регион

Осуђен човјек који је демолирао православну цркву у Хрватској

3 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Очекује нас најхладнији октобар у посљедњих 20 година у БиХ

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Фризерски хороскоп: Ово је идеална фризура за сваки знак

3 ч

0
Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт

Свијет

Скакала падобраном који се није отворио: Мистериозно је преживjела "сигурну" смрт

3 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Фризерски хороскоп: Ово је идеална фризура за сваки знак

3 ч

0
Овим хороскопским знацима октобар неће бити лак: Али им крај мјесеца доноси велики успјех

Занимљивости

Овим хороскопским знацима октобар неће бити лак: Али им крај мјесеца доноси велики успјех

3 ч

0
Кад су објавили вјеридбу свекрва је почела да прави хаос, младенци је блокирали

Занимљивости

Кад су објавили вјеридбу свекрва је почела да прави хаос, младенци је блокирали

4 ч

0
Три знака ће се обогатиће на играма на срећу до 16. октобра

Занимљивости

Три знака ће се обогатиће на играма на срећу до 16. октобра

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

15

19

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

15

17

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

15

11

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

15

11

Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner