Џенифер Анистон о мајчинству: Већ 20 година покушавам постати мајка

Џенифер Анистон је открила да води 20 година дугу борбу да постане мајка. Коментарисала је и гласине које је прате деценијама.
У интервјуу за ново издање часописа Харпер'с Базаар УК, 56-годишња звијезда серије Пријатељи осврнула се на коментаре да није жељела дјецу јер је "себична радохоличарка", пише Даилy Маил.
"Нису знали моју причу, нити кроз што сам пролазила посљедњих 20 година покушавајући засновати породицу, јер не излазим у јавност и не причам им о својим медицинским проблемима. То није ничији посао", изјавила је глумица. "Али дође тренутак кад то једноставно више не можеш игнорисати, све те приче како никад нећу имати дијете, породицу, јер сам себична и зависна о послу. То ме погађа, ја сам само људско биће. Сви смо ми људска бића."
Глумица је 2022. године открила да је безуспјешно пролазила кроз поступке медицински потпомогнуте оплодње (ИВФ) и признала како жали што раније није замрзнула своје јајне станице.
"Био је то изазован пут за мене", рекла је тада Анистон.
"У касним 30-има и 40-има пролазила сам кроз стварно тешке ствари. Пролазила сам кроз ИВФ, пила кинеске чајеве. Све сам покушавала." Додала је: "Све бих дала да ми је неко рекао: Замрзни своје јајне станице. Учини си услугу. Једноставно не размишљаш о томе. Тако да сам данас овдје. Брод је отпловио."
Џенифер је била у браку с Бредом Питом од 2000. до 2005. године. Гласине да ју је оставио јер му није хтјела родити дијете назвала је "апсолутном лажи". Пит је касније с Анђелином Жоли добио шестеро дјеце.
2015. године удала се за глумца Џастина Терокса, али пар се развео три године касније. Терокс се у марту ове године поновно оженио, а извор је за Даилy Маил открио да му је Џенифер била међу првима који су честитали.
Енистон је проговорила и о старењу у Холивуду, одбацујући идеју да глумице имају "рок трајања".
"Друштвена идеја о року трајања више једноставно не постоји, то је стара идеологија. Мудрост коју старије жене могу допринијети прилично је изванредна", истакнула је.
У међувремену, чини се да је поновно пронашла љубав. Након што је ДаилyМаил ексклузивно открио њезину везу с Џимом Куртисом, пар је виђен на романтичном одмору.
"Џенифер се виђа с Џимом и врло је сретна, али за сада још увијек иде полако", рекао је извор, додавши да сматрају да су савршен пар јер дијеле љубав према раду на себи и емоционалној интелигенцији, преноси Индекс.
