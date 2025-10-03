Logo

Мајка и два сина погинули дан након изласка из породилишта: Беба била стара само 6 дана

Извор:

Блиц

03.10.2025

10:51

Коментари:

0
Мајка и два сина погинули дан након изласка из породилишта: Беба била стара само 6 дана
Фото: Pexels

Село Јанице у Словачкој завијено је у црно након стравичне саобраћајне несреће у којој су живот изгубили млада мајка (22), њен једногодишњи син и беба стара само шест дана.

Аутомобил је возио њен шурак, а у возилу су била и њена три друга дјетета, која су преживјела несрећу. Мјештани и општине из околине преузеће дио трошкова за сахрану.

Стевандић-Ненад- 1 -23092025

Република Српска

Стевандић: Важна руска подршка заштити положаја Српске и њеним ставовима

Село Јанице у Словачкој броји тек неколико стотина становника, па је трагедија погодила све као да су изгубили најближе.

– Жељели смо да дјецу положимо у мајчине руке, али нажалост закон то не дозвољава – испричала је чланица породице.

Она је додала да је породица била примјер свима.

– Џенифер је била добра према свима. Са мужем се никада није свађала, много су се вољели. Заједно су одгајали дјецу и водили диван живот. Њен муж је потпуно скрхан – описала је рођака.

marke novac KM

Друштво

Почела исплата дјечијег додатка

Гробно мјесто је већ обезбијеђено, а општина ће покрити дио трошкова сахране уз помоћ околних градова и села.

Кобна несрећа након изласка из породилишта

До несреће је дошло увече 29. септембра, само дан након што је Џенифер изашла из породилишта са тек рођеним сином.

Породица је кренула код њене сестре, али је на правом путу, надомак куће, возач изгубио контролу и ударио. Ватрогасци су морали да извлаче младу мајку из олупине, али љекари нису успјели да је спасу. Једногодишњи син Кристијанек погинуо је на лицу мјеста, док је шестодневни син Јаман, иако је најприје реанимиран, убрзо преминуо у болници.

zatvor robija

Хроника

Луциферу одређен притвор - осумњичен за покушај убиства

Остала три дјетета из аутомобила су хоспитализована, али им је стање стабилно.

– Хвала Богу, сва три дјетета су добро – рекла је рођака.

Возач био неискусан, истрага у току

Аутомобил је возио 21-годишњи шурак страдале жене, који возачку дозволу има тек неколико мјесеци. Он се и даље налази у болници. Наводно је изјавио да му је једно дијете повукло волан, али породица у то не вјерује.

– Према ријечима дјечака који је био у колима, то није тачно. Како би шестогодишње дијете могло да му истргне волан из руку? По мом мишљењу, једноставно је возио пребрзо – рекла је рођака.

Полиција-ноћ

Хроника

Возач повријеђен у удесу код Бијељине

Полиција је покренула кривични поступак за убиство из нехата, али за сада нико није оптужен.

Подијели:

Тагови:

Словачка

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

Свијет

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

3 ч

0
Терористички напад у Манчестеру

Свијет

Позната имена убијених у нападу на синагогу у Манчестер

5 ч

0
Пожар Лос Анђелес експлозија

Свијет

Пожар у рафинерији нафте: Застрашујући снимци са мјеста експлозије

5 ч

0
Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова

Свијет

Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Дураковић поднио кривичну пријаву против Прањића

14

16

Влада Српске уплатила доприносе из програма социјалног збрињавања

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner