Мајка и два сина погинули дан након изласка из породилишта: Беба била стара само 6 дана

Село Јанице у Словачкој завијено је у црно након стравичне саобраћајне несреће у којој су живот изгубили млада мајка (22), њен једногодишњи син и беба стара само шест дана.
Аутомобил је возио њен шурак, а у возилу су била и њена три друга дјетета, која су преживјела несрећу. Мјештани и општине из околине преузеће дио трошкова за сахрану.
Село Јанице у Словачкој броји тек неколико стотина становника, па је трагедија погодила све као да су изгубили најближе.
– Жељели смо да дјецу положимо у мајчине руке, али нажалост закон то не дозвољава – испричала је чланица породице.
Она је додала да је породица била примјер свима.
– Џенифер је била добра према свима. Са мужем се никада није свађала, много су се вољели. Заједно су одгајали дјецу и водили диван живот. Њен муж је потпуно скрхан – описала је рођака.
Гробно мјесто је већ обезбијеђено, а општина ће покрити дио трошкова сахране уз помоћ околних градова и села.
До несреће је дошло увече 29. септембра, само дан након што је Џенифер изашла из породилишта са тек рођеним сином.
Породица је кренула код њене сестре, али је на правом путу, надомак куће, возач изгубио контролу и ударио. Ватрогасци су морали да извлаче младу мајку из олупине, али љекари нису успјели да је спасу. Једногодишњи син Кристијанек погинуо је на лицу мјеста, док је шестодневни син Јаман, иако је најприје реанимиран, убрзо преминуо у болници.
Остала три дјетета из аутомобила су хоспитализована, али им је стање стабилно.
– Хвала Богу, сва три дјетета су добро – рекла је рођака.
Аутомобил је возио 21-годишњи шурак страдале жене, који возачку дозволу има тек неколико мјесеци. Он се и даље налази у болници. Наводно је изјавио да му је једно дијете повукло волан, али породица у то не вјерује.
– Према ријечима дјечака који је био у колима, то није тачно. Како би шестогодишње дијете могло да му истргне волан из руку? По мом мишљењу, једноставно је возио пребрзо – рекла је рођака.
Полиција је покренула кривични поступак за убиство из нехата, али за сада нико није оптужен.
