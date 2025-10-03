Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова

03.10.2025
Ваздушни саобраћај обустављен је током ноћи на аеродрому у Минхену због прелета дрона чије се пријекло истражује.
Потврђено је то новинским агенцијама из њемачке полиције након што је неколико европских земаља извијестило о упадима из ваздуха који се приписују Русији.
Седамнаест летова с поласком из Минхена отказано је те вечери, чиме је погођено готово 3.000 путника, саопштено је из аеродромсе слуижбе.
Такође, петнаест летова који су требали слетјети у Минхен преусмјерено је у Штутгарт, Нирнберг, Беч или Франкфурт.
Како јавља "Билд", аеродром је отворен јутрос.
Минхенски аеродром редовно се затвара од поноћи до раних јутарњих сати ради заштите становника од буке, али ова обустава била ванредна и догодила се у вријеме појачаног промета због бројних посјетилаца Октоберфеста.
Путницима који су остали у Минхену осигурани су пољски кревети, деке, пића и грицкалице.
У четвртак око 21 час неколико је људи примијетило дронове у близини аеродрома.
Њемачке власти покренуле су истрагу.
