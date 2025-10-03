Logo

Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова

03.10.2025

07:37

Коментари:

0
Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова
Фото: Pixabay

Ваздушни саобраћај обустављен је током ноћи на аеродрому у Минхену због прелета дрона чије се пријекло истражује.

Потврђено је то новинским агенцијама из њемачке полиције након што је неколико европских земаља извијестило о упадима из ваздуха који се приписују Русији.

horoskop

Занимљивости

Ова 3 хороскопска знака оствариће своје најлуђе снове

Седамнаест летова с поласком из Минхена отказано је те вечери, чиме је погођено готово 3.000 путника, саопштено је из аеродромсе слуижбе.

Такође, петнаест летова који су требали слетјети у Минхен преусмјерено је у Штутгарт, Нирнберг, Беч или Франкфурт.

Како јавља "Билд", аеродром је отворен јутрос.

Минхенски аеродром редовно се затвара од поноћи до раних јутарњих сати ради заштите становника од буке, али ова обустава била ванредна и догодила се у вријеме појачаног промета због бројних посјетилаца Октоберфеста.

uvidjaj policija rs

Хроника

Оптужени да су фингирали саобраћајне незгоде, па наплаћивали штету од осигурања

Путници добили кревете

Путницима који су остали у Минхену осигурани су пољски кревети, деке, пића и грицкалице.

У четвртак око 21 час неколико је људи примијетило дронове у близини аеродрома.

Њемачке власти покренуле су истрагу.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

aerodrom

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Синагога Манчестер напад

Свијет

Познат идентитет нападача на синагогу у Манчестеру

3 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Не постоји "магично оружје" за Кијев

3 ч

0
Радник из БиХ пао у јаму на градилишту, задобио тешке повреде

Свијет

Радник из БиХ пао у јаму на градилишту, задобио тешке повреде

3 ч

0
Пуцњава у центру Атине, има рањених

Свијет

Пуцњава у центру Атине, има рањених

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner