Познат идентитет нападача на синагогу у Манчестеру

Извор:

Танјуг

03.10.2025

07:19

Коментари:

0
Синагога Манчестер напад
Фото: Pexels/Peter Byrne

Британска полиција саопштила је да се за осумњиченог у нападу код синагоге у Манчестеру у сјеверној Енглеској сматра 35-годишњи Џихад ал Шамије, британски држављанин сиријског поријекла.

- Вјерујемо да је особа одговорна за данашње нападе 35-годишњи Џихад ал Шамије. Он је британски држављанин сиријског поријекла - навела је полиција Манчестера, пренио је Ројтерс.

Ал Шамије је убијен хицима наоружаних полицајаца након што је аутомобилом ударио у пролазнике и убио најмање једну особу у близини синагоге током јеврејског празника Јом Кипура.

Полиција је додала да су три осумњичена, два мушкарца у тридесетим и једна жена у шездесетим годинама, тренутно у притвору и да су "приведени под сумњом да су починили, припремали и подстрекавали терористичке акте".

Три особе су погинуле, укључујући нападача, на кога су пуцали полицајци, у четвртак у нападу у близини синагоге у Манчестеру.

Напад аутомобилом и ножем догодио се у близини синагоге Хебрејске конгрегације Хитон Парк током обиљежавања јеврејског празника Јом Кипур.

Тагови:

Тагови:

Mančester

napad nožem

Коментари (0)
