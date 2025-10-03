Познат идентитет нападача на синагогу у Манчестеру

Извор:
Британска полиција саопштила је да се за осумњиченог у нападу код синагоге у Манчестеру у сјеверној Енглеској сматра 35-годишњи Џихад ал Шамије, британски држављанин сиријског поријекла.
- Вјерујемо да је особа одговорна за данашње нападе 35-годишњи Џихад ал Шамије. Он је британски држављанин сиријског поријекла - навела је полиција Манчестера, пренио је Ројтерс.
Ал Шамије је убијен хицима наоружаних полицајаца након што је аутомобилом ударио у пролазнике и убио најмање једну особу у близини синагоге током јеврејског празника Јом Кипура.
Полиција је додала да су три осумњичена, два мушкарца у тридесетим и једна жена у шездесетим годинама, тренутно у притвору и да су "приведени под сумњом да су починили, припремали и подстрекавали терористичке акте".
Три особе су погинуле, укључујући нападача, на кога су пуцали полицајци, у четвртак у нападу у близини синагоге у Манчестеру.
Напад аутомобилом и ножем догодио се у близини синагоге Хебрејске конгрегације Хитон Парк током обиљежавања јеврејског празника Јом Кипур.
