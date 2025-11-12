Logo
Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

12.11.2025

22:19

Коментари:

0
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да јавни дуг Републике Српске износи 31 одсто БДП-а, док је европски стандард до 50 одсто.

"Република Српска без икаквих проблема може повећати задужење за 15 или до 17 одсто, што је више од четири милијарде, али неће то чинити јер то треба враћати и мора се бити солвентан", рекао је Минић.

Он је навео да је са министром финансија Републике Српске Зором Видовић разговарао да нека од будућих задужења буду прављена кроз кредитне аранжмане, јер их не терете рокови доспијећа.

Минић је рекао да је у припреми ребаланс буџета Републике Српске, након чега слиједи доношење буџета за идућу годину.

Он је додао да ће почетком 2026. године креће усклађивање пензија и да се приликом тога морају пратити реални показатељи.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

Минић је оцијенио да је здравствени систем у Републици Српској на највишем нивоу што се тиче права и услуга, те да се улаже у медицински кадар.

"Неопходно је да задржимо љекаре, јер је у њих уложено много. Постоје добри услови за њихов рад у здравственим установама у Републици Српској, које су испред других у региону", нагласио је Минић.

Он је рекао за РТРС да је свјестан да за годину дана на челу Владе не може да се направи чудо, али да ће урадити све што може да покрене процесе који ће дугорочно бити видљиви.

Саво Минић

Република Српска

Минић: У Српској никада неће бити скупља струја него у ФБиХ или региону

Минић је навео да је опозција одбила идеју предсједника Милорада Додика о формирању владе националног јединства у којој су им нуђена одређена министарства.

"Имали би довољно времена да ријеше бројне проблеме и да пронађу криминал о којем причају. Да вјерују у то што причају, преузели би било које министарство на годину дана", рекао је Минић.

Премијер Српске је навео да планира да позове градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића на разговор о мосту у насељу Чесма, односно изградњи приступних путева, што је важно питање за грађане.

