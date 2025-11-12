Да ли ће повећање минималца донијети нови раст цијена?

Извор:
Повећање минималне плате у Републици Српској од наредне године донијеће раст цијена и додатни притисак на привреду, упозоравају економисти и послодавци. Пекарски сектор је нагласио да би најављени раст минималне плате могао довести до поскупљења хљеба и других пекарских производа.
“Нормално је да раст плата довести не само до раста цијене хљеба него и свих осталих производа ти трошкови се морају негдје прелити..и цијене пекарских производа морају порасти.То се нама дешавало и раније али ми ту не можемо ништа плате морају расти цијене морају расти”, рекао је Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Ново повећање минималца проузроковаће и раст трошкова производње, због чега ће доћи до поскупљења производа и услуга. Економиста Александар Љубоја сматра да ће поскупљења изазвати оптерећење на производњу у зависности од њеног обима.
“Оно што је чињеница је да ће доћи до повећања да ће једним дјелом то повећање утицати на оптерећење трошкова производње иако је то минимално оптерећење..зависно од волумена производње”, рекао је Александар Љубоја, економиста.
Из Удружења за заштиту потрошача "Реакција" упозоравају да ће највећи удар поново сносити они са најнижим примањима. поскупљења кажу нису оправдана и највише ће се одразити на куповну моћ становништва и животни стандард.
"Сматрамо да те њихове најаве поскупљења нису основана..ако узмемо у обзир цијену горива..тада су била оправдана упозорења а није поскупило то је доказ да поскупљења нису нужна", рекао је Душан Срдић, предсједник Удружења потрошача “Реакција” Бања Лука.
За сада, послодавци истичу да ће покушати да задрже постојеће цијене, али ако се нови трошкови покажу превисоким грађане би ускоро могли дочекати скупљи производи и услуге.
