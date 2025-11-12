Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да се са предсједником Србије Александром Вучићем на данашњем састанку сагласио да је однос Републике Српске и Србије на веома високом стратешком нивоу.
"Захвалан сам предсједнику Вучићу на разумијевању у многим процесима и пројектима које смо остварили у Републици Српској", навео је Додик на "Иксу".
Он је нагласио да Република Српска остаје посвећена сарадњи и жели да у будућности то остваримо на још већем нивоу са предсједником Вучићем.
