Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Извор:

АТВ

12.11.2025

17:46

Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да се са предсједником Србије Александром Вучићем на данашњем састанку сагласио да је однос Републике Српске и Србије на веома високом стратешком нивоу.

"Захвалан сам предсједнику Вучићу на разумијевању у многим процесима и пројектима које смо остварили у Републици Српској", навео је Додик на "Иксу".

Он је нагласио да Република Српска остаје посвећена сарадњи и жели да у будућности то остваримо на још већем нивоу са предсједником Вучићем.

Милорад Додик

Александар Вучић

sastanak

