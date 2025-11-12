Вулић: Додик брани уставна права Српске

Извор:
Оптужбе на рачун предсједника СНСД-а Милорада Додика представљају покушај политичке дискредитације човјека који је већ деценијама симбол стабилности и досљедности у очувању права и интереса српског народа, али и гаранције мира и суживота у БиХ, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Сања Вулић.
Предсједник Додик, додала је она, досљедно заступа став да се поштују сви народи и грађани, али и да се бране уставна права Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом.
Она је указала да они који покушавају да га представе као некаквог издајника, заправо не разумију да су мир, дијалог и економски развој његов најјачи одговор на све нападе и манипулације.
Вулићева је истакла да се предсједник Народног фронта Јелена Тривић вербалним нападима на Додика нуди политичком Сарајеву како би била у служби глобалиста.
"Чињенице говоре више од ријечи - управо је у периоду власти Милорада Додика забиљежен највећи број повратника у Републику Српску, што јасно показује да у овом ентитету нема мјеста за дискриминацију или непријатељство према било коме", нагласила је Вулићева.
Према њеним ријечима, повратничке заједнице, нарочито бошњачке, данас слободно живе, раде и остварују своја права што потврђује да политика Милорада Додика није политика подјела, већ очувања мира и стабилности.
"`Никад предсједница` Јелена Тривић за почетак нека научи да је црвени кармин симбол елеганције, али и да се шминка не наноси као политички став", поручила је Вулићева.
