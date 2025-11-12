Logo
Large banner

Вулић: Додик брани уставна права Српске

Извор:

СРНА

12.11.2025

13:44

Коментари:

0
Вулић: Додик брани уставна права Српске
Фото: АТВ

Оптужбе на рачун предсједника СНСД-а Милорада Додика представљају покушај политичке дискредитације човјека који је већ деценијама симбол стабилности и досљедности у очувању права и интереса српског народа, али и гаранције мира и суживота у БиХ, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Сања Вулић.

Предсједник Додик, додала је она, досљедно заступа став да се поштују сви народи и грађани, али и да се бране уставна права Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом.

Она је указала да они који покушавају да га представе као некаквог издајника, заправо не разумију да су мир, дијалог и економски развој његов најјачи одговор на све нападе и манипулације.

Вулићева је истакла да се предсједник Народног фронта Јелена Тривић вербалним нападима на Додика нуди политичком Сарајеву како би била у служби глобалиста.

cevapi pixabay

Економија

Пропао краљ ћевапа, проглашен банкрот

"Чињенице говоре више од ријечи - управо је у периоду власти Милорада Додика забиљежен највећи број повратника у Републику Српску, што јасно показује да у овом ентитету нема мјеста за дискриминацију или непријатељство према било коме", нагласила је Вулићева.

Према њеним ријечима, повратничке заједнице, нарочито бошњачке, данас слободно живе, раде и остварују своја права што потврђује да политика Милорада Додика није политика подјела, већ очувања мира и стабилности.

"`Никад предсједница` Јелена Тривић за почетак нека научи да је црвени кармин симбол елеганције, али и да се шминка не наноси као политички став", поручила је Вулићева.

Подијели:

Таг:

Сања Вулић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пропао краљ ћевапа, проглашен банкрот

Економија

Пропао краљ ћевапа, проглашен банкрот

3 ч

0
Знојење и њега коже: Шта радити након теретане

Савјети

Знојење и њега коже: Шта радити након теретане

3 ч

0
Ова биљка се сматра најјачим природним антибиотиком

Здравље

Ова биљка се сматра најјачим природним антибиотиком

3 ч

0
Заплијењени телефони

Друштво

Нестварна запљена УИО: Одузета роба вриједна скоро пола милиона КМ

3 ч

0

Више из рубрике

Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ

Република Српска

Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ

3 ч

0
Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Република Српска

Милану Миличевићу укинуте мјере забране

4 ч

0
Битно: Вјештачка интелигенција

Република Српска

Битно: Вјештачка интелигенција

4 ч

0
Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

Република Српска

Ово су чланови новог Надзорног одбора ИРБ-а

5 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner