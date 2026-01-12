Истраживање: Жене могу да "намиришу" слободне мушкарце

Извор:
Према једном занимљивом истраживању, одговор на питање да ли жене могу "намирисати" слободне мушкарце могао би бити потврдан. Научници тврде да слободни мушкарци емитују специфичан, јачи мирис који их разликује од оних који су у љубавној вези.
Претходна истраживања указују на то да је тестостерон, хормон који игра кључну улогу у привлачности, одговоран за интензивнији мирис код слободних мушкараца. Код заузетих мушкараца, ниво овог хормона је нижи како би се поспјешило одржавање стабилне везе. Ово би могло објаснити разлике у мирису између двије групе, преноси б92.
Научни тим је организовао експеримент са 91 мушкарцем, од којих су 46 били слободни, а 45 у вези. Сваки учесник је носио обичну бијелу мајицу током дана, уз инструкције да се мало физички активирају како би појачали лучење зноја. Након тога, мајице су предате на испитивање групи од 82 хетеросексуалне жене.
Жене су имале задатак да помиришу мајице и оцијене интензитет мириса. Такође су добиле фотографије мушкараца како би повезале мирис са изгледом. Резултати су показали да су мириси слободних мушкараца оцијењени као интензивнији у поређењу са мирисима заузетих мушкараца.
Аутори студије сугеришу да би овај феномен могао имати еволутивну сврху. Јачи мириси код слободних мушкараца могу сигнализирати њихов статус и поспјешити њихову привлачност потенцијалним партнеркама. С друге стране, жене у вези су оцијениле лица слободних мушкараца као мужевнија, али нису сматрале да их њихов мирис чини привлачнијим.
Међутим, неки истраживачи указују на могуће алтернативне разлоге за ове резултате. На примјер, слободни мушкарци могу мање пажње посвећивати хигијени, што би могло допринијети јачем тјелесном мирису. Такође, истраживања су показала да слободни мушкарци чешће имају лошије физичко и ментално здравље, што може утицати на њихов мирис.
Иако студија сугерише да мирис може играти улогу у привлачности, не треба заборавити да је хемија између двоје људи много више од мириса. Док мириси могу бити дио еволутивних сигнала, они нису једини фактор који одређује привлачност и компатибилност. У сваком случају, ова студија доноси занимљив поглед на биолошке аспекте људских односа.
