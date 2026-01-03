Љекаре шокирао предмет који су нашли у задњици дјевојке

Извор:
03.01.2026
Жена из Америке претрпјела је тешке повреде након што се се*суална играчка, коју је оставила у свом аналном отвору, током прегледа магнетном резонанцом (МРИ) увукла дубље у тијело.
Извјештаји говоре да је 22-годишња пацијенткиња вјеровала да је њен "анални чеп" направљен у потпуности од силикона, док је заправо имао металне компоненте.
То је довело до тога да је предмет, под дејством снажних магнетних таласа МРИ уређаја, био повучен из њеног ректума кроз тијело и на крају доспио у грудни кош.
Према извјештајима, жена није обавијестила медицинске раднике о предмету који је имала у тијелу, а ни о томе да би могао да садржи метал. Након што је МРИ апарат почео да дјелује на предмет, пацијенткиња је почела да осјећа интензиван бол и панично је почела да вришти.
Корисник друштвене мреже Икс, подијелио је слику уз опис: "Никад не носите анални чеп на свом прегледу за магнетну резонанцу. Боже мој".
Хитна медицинска помоћ је брзо стигла, а жена је хитно пребачена у болницу гдје су јој љекари указали помоћ због озбиљних унутрашњих повреда.
Инцидент је изазвао велику пажњу на интернету, а фотографије приказују како је објекат повучен кроз тијело пацијенткиње, те доспио у њен грудни кош, пише "Мирор".
Never wear a butt plug to your MRI appointment. My god... pic.twitter.com/qdA6sV3mKE— Dread Pirate Bradius 🏴☠️ (@DreadPirateZero) May 9, 2023
