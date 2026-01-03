Logo
Љекаре шокирао предмет који су нашли у задњици дјевојке

03.01.2026

03.01.2026

21:40

Жена из Америке претрпјела је тешке повреде након што се се*суална играчка, коју је оставила у свом аналном отвору, током прегледа магнетном резонанцом (МРИ) увукла дубље у тијело.

Извјештаји говоре да је 22-годишња пацијенткиња вјеровала да је њен "анални чеп" направљен у потпуности од силикона, док је заправо имао металне компоненте.

ceda jovanovic

Србија

Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

То је довело до тога да је предмет, под дејством снажних магнетних таласа МРИ уређаја, био повучен из њеног ректума кроз тијело и на крају доспио у грудни кош.

Према извјештајима, жена није обавијестила медицинске раднике о предмету који је имала у тијелу, а ни о томе да би могао да садржи метал. Након што је МРИ апарат почео да дјелује на предмет, пацијенткиња је почела да осјећа интензиван бол и панично је почела да вришти.

Корисник друштвене мреже Икс, подијелио је слику уз опис: "Никад не носите анални чеп на свом прегледу за магнетну резонанцу. Боже мој".

Хитно пребачена у болницу

Хитна медицинска помоћ је брзо стигла, а жена је хитно пребачена у болницу гдје су јој љекари указали помоћ због озбиљних унутрашњих повреда.

Бранимир Брстина

Култура

Хитно оперисан: Бранимир Брстина доживио инфаркт

Инцидент је изазвао велику пажњу на интернету, а фотографије приказују како је објекат повучен кроз тијело пацијенткиње, те доспио у њен грудни кош, пише "Мирор".

