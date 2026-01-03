Хитно оперисан: Бранимир Брстина доживио инфаркт

Извор:
Курир
03.01.2026
21:10
Коментари:0
Глумац Бранимир Брстина дан уочи 65. рођендана примљен је у Ургентни центар гдје је дошао у пратњи супруге.
Установљено је да је имао инфаркт, а како сазнајемо одмах оперисан и уграђен му је стент, преноси "Курир".
Дошао је са јаким боловима у грудима у Ургентни центар, одмах је добио лијекове против болова. Задржан је коронарној јединици на посматрању. Са њим у пратњи је била и његова супруга која му је пружала подршку током пријема на одјељење.
Како се сазнаје, глумац је сада стабилно и није животно угрожен, а уграђен му је и стент те је на посматрању и у фази опоравка.
Бранимир Брстина 4. јануара напуниће 65 година и тако стећи услове за пензију.
Основну школу и гимназију завршио је у Зрењанину. На Факултету драмских уметности у Београду дипломирао је глуму 1982. у класи професора Миње Дедића, на класи са Соњом Савић, Жарком Лаушевићем, Зораном Цвијановићем, Булетом Гонцићем и Сузаном Петричевић.
Драмски умјетник отац је младог глумца Ђуре Брстине и кћерке Ање.
