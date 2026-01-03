Logo
Large banner

Хитно оперисан: Бранимир Брстина доживио инфаркт

Извор:

Курир

03.01.2026

21:10

Коментари:

0
Бранимир Брстина
Фото: Screenshot / YouTube

Глумац Бранимир Брстина дан уочи 65. рођендана примљен је у Ургентни центар гдје је дошао у пратњи супруге.

Установљено је да је имао инфаркт, а како сазнајемо одмах оперисан и уграђен му је стент, преноси "Курир".

marke novac KM

Друштво

Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије

Дошао је са јаким боловима у грудима у Ургентни центар, одмах је добио лијекове против болова. Задржан је коронарној јединици на посматрању. Са њим у пратњи је била и његова супруга која му је пружала подршку током пријема на одјељење.

Како се сазнаје, глумац је сада стабилно и није животно угрожен, а уграђен му је и стент те је на посматрању и у фази опоравка.

Бранимир Брстина 4. јануара напуниће 65 година и тако стећи услове за пензију.

vuk kostic

Култура

Вук Костић једва остао жив током снимања серије

Основну школу и гимназију завршио је у Зрењанину. На Факултету драмских уметности у Београду дипломирао је глуму 1982. у класи професора Миње Дедића, на класи са Соњом Савић, Жарком Лаушевићем, Зораном Цвијановићем, Булетом Гонцићем и Сузаном Петричевић.

Драмски умјетник отац је младог глумца Ђуре Брстине и кћерке Ање.

Подијели:

Тагови:

infarkt

srčani udar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хапшење Николаса Мадура

Свијет

Да ли је фотографија хапшења Мадура лажна: Појавиле се тврдње

2 ч

0
Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

Србија

Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

2 ч

0
Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

Хроника

Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

2 ч

0
Несрећа у Дервенти

Хроника

Познат идентитет младића страдалог у језивој несрећи

2 ч

0

Више из рубрике

Вук Костић једва остао жив током снимања серије

Култура

Вук Костић једва остао жив током снимања серије

1 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Преминуо познати српски глумац и водитељ

13 ч

0
Преминуо новинар Мате Мештровић

Култура

Преминуо новинар Мате Мештровић

3 д

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Култура

Додик: Дјечије позориште дало велики допринос едукацији и развоју личности младих генерација

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

22

05

Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

22

01

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

21

50

Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

21

42

Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner