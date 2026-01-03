Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије

Аутор:Стеван Лулић
03.01.2026
20:50
Коментари:1
Пензије у Републици Српској од јануара 2026. године биће увећане за 6,5 одсто, најављено је из Фонда ПИО.
Како је недавно рекао директор Фонда Младен Милић, у овој године буџет за пензије износи 2,194 милијарде конвертибилних марака.
Ако узмемо за примјер минималну пензију од 324 КМ, повећање ће износити око 21 КМ. У преводу, најнижа пензија од јануара ће достићи износ од 345 марака.
Када говоримо о најнижој пензији за стаж од 40 и више година, она је у октобру прошле године износила 656,55 КМ, што значи да ће од јануара бити већа за 42,7 марку и износиће око 699 КМ.
За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за октобар била је 981 КМ. Када на тај износ додамо најављено повећање од 6,5 одсто, од јануара ће она износити нешто више од 1.044 марке.
Ово је девето редовно усклађивање пензија од 2013. године, од када је било и 14 ванредних усклађивања.
Посљедње редовно усклађивање било је почетком 2025. године, док је посљедње ванредно извршено одлуком Владе на августовској пензији.
На годишњем нивоу за свих 294.000 корисника издваја се око двије милијарде марака, односно око 167 милиона мјесечно.
Корисницима у Републици Српској током децембра исплаћене су двије пензије.
Новембарска пензија исплаћена је у понедјељак, 8. децембра, док је децембарска исплаћена крајем мјесеца.
Из Министарства финансија Српске објашњено је да је децембарска пензија исплаћена раније како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања.
Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић изразио је задовољство због најављеног раста пензија, али и наду да ће се током 2026. године изнаћи начин да дође и до новог ванредног усклађивања.
