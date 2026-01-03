Logo
Large banner

Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије

Аутор:

Стеван Лулић

03.01.2026

20:50

Коментари:

1
Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије
Фото: АТВ

Пензије у Републици Српској од јануара 2026. године биће увећане за 6,5 одсто, најављено је из Фонда ПИО.

Како је недавно рекао директор Фонда Младен Милић, у овој године буџет за пензије износи 2,194 милијарде конвертибилних марака.

Колико ће корисници добити више?

Ако узмемо за примјер минималну пензију од 324 КМ, повећање ће износити око 21 КМ. У преводу, најнижа пензија од јануара ће достићи износ од 345 марака.

vuk kostic

Култура

Вук Костић једва остао жив током снимања серије

Када говоримо о најнижој пензији за стаж од 40 и више година, она је у октобру прошле године износила 656,55 КМ, што значи да ће од јануара бити већа за 42,7 марку и износиће око 699 КМ.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за октобар била је 981 КМ. Када на тај износ додамо најављено повећање од 6,5 одсто, од јануара ће она износити нешто више од 1.044 марке.

Прошле године једно ванредно усклађивање

Ово је девето редовно усклађивање пензија од 2013. године, од када је било и 14 ванредних усклађивања.

Посљедње редовно усклађивање било је почетком 2025. године, док је посљедње ванредно извршено одлуком Владе на августовској пензији.

На годишњем нивоу за свих 294.000 корисника издваја се око двије милијарде марака, односно око 167 милиона мјесечно.

У децембру исплаћене двије пензије

Корисницима у Републици Српској током децембра исплаћене су двије пензије.

Хапшење Николаса Мадура

Свијет

Да ли је фотографија хапшења Мадура лажна: Појавиле се тврдње

Новембарска пензија исплаћена је у понедјељак, 8. децембра, док је децембарска исплаћена крајем мјесеца.

Из Министарства финансија Српске објашњено је да је децембарска пензија исплаћена раније како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања.

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић изразио је задовољство због најављеног раста пензија, али и наду да ће се током 2026. године изнаћи начин да дође и до новог ванредног усклађивања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензионери

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

Србија

Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

2 ч

0
Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

Хроника

Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

2 ч

0
Несрећа у Дервенти

Хроника

Познат идентитет младића страдалог у језивој несрећи

2 ч

0
Трентино

Занимљивости

Овај град нуди 100.000 да се преселите и да купите некретнину за 1 евро

2 ч

0

Више из рубрике

Нова година, нове одлуке: Како поставити реалне циљеве?

Друштво

Нова година, нове одлуке: Како поставити реалне циљеве?

3 ч

0
Како политичари проводе празнике?

Друштво

Како политичари проводе празнике?

3 ч

0
Познато вријеме комеморације и сахране професора Владимира Лукића

Друштво

Познато вријеме комеморације и сахране професора Владимира Лукића

5 ч

0
Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару

Друштво

Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

22

05

Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

22

01

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

21

50

Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

21

42

Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner