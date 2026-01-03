Logo
Познато вријеме комеморације и сахране професора Владимира Лукића

03.01.2026

17:03

Познато вријеме комеморације и сахране професора Владимира Лукића
Фото: Youtube / Printscreen / RTVGradiska

Комеморација поводом смрти професора емеритуса Владимира Лукића биће одржана у понедјељак, 5. јануара, у Културном центру Бански двор у Бањалуци, саопштено је из бањалучког Универзитета.

Комеморација ће бити одржана у 11.00 часова, а професор Лукић биће сахрањен у 13.00 часова на бањалучком гробљу "Свети Пантелија".

Први декан Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањалуци професор емеритус Владимир Лукић преминуо је јуче у Бањалуци у 92. години.

Професор Лукић рођен је 2. фебруара 1933. године у Доњем Дабру код Санског Моста.

Дипломирао је геодезију на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Загребу 1961. године, а докторирао на Грађевинском факултету у Сарајеву 1990. године.

експлозија швајцарска

Свијет

Отворена истрага против менаџера бара у којем је погинуло више од 40 људи

Од 1995. до 1996. године радио је као професор на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци, а потом је био један од оснивача Архитектонско-грађевинског факултета, гдје је обављао дужност декана од 1996. до 2003. године.

Професор Лукић обављао је и важне јавне функције - био је предсједник Владе Републике Српске, члан Сената, савјетник у Привредној комори, те учествовао у низу других значајних активности.

