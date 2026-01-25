Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

Извор:
Телеграф
25.01.2026
14:30
Коментари:0
Иако је дјеловало све тако да ће утакмица између Олимпијакоса и Колососа са Родоса бити мирна, уобичајена у веома пријатном термину, све се пореметило у посљедњој дионици када смо видјели и тучу на терену!
У њој је учествовало један од најбољих кошаркаша у читавој Европи, Бугарин Саша Везенков који је био у нешто грубљем дуелу са капитеном екипе Колососа, Андреасом Петропулосом. Њих двојица су борили под кошем, када је дошло до сукоба.
Прво је Везенков ухватио у "полугу" Петропулоса, који му се практично послије тога попео на леђа, а онда га је Грк гурнуо у конструкцију коша. Срећом, тамо је постављена гума, па Везенков није прошао лоше у овој ситуацији.
Saša Vezenkov se potukao u Grčkoj pic.twitter.com/oO8X1kJUYa— Joe (@abubekir_oumaru) January 25, 2026
Потом се Саша вратио и нагуривао са противником, те је дошло и до новог гурања.
Улетјели су брзо и саиграчи, као и судије, па је спречен далеко већи сукоб.
(Телеграф)
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Кошарка
3 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
32
16
21
16
18
16
08
Тренутно на програму