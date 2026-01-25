Logo
25.01.2026

Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!
Фото: Printscreen/X

Иако је дјеловало све тако да ће утакмица између Олимпијакоса и Колососа са Родоса бити мирна, уобичајена у веома пријатном термину, све се пореметило у посљедњој дионици када смо видјели и тучу на терену!

У њој је учествовало један од најбољих кошаркаша у читавој Европи, Бугарин Саша Везенков који је био у нешто грубљем дуелу са капитеном екипе Колососа, Андреасом Петропулосом. Њих двојица су борили под кошем, када је дошло до сукоба.

Прво је Везенков ухватио у "полугу" Петропулоса, који му се практично послије тога попео на леђа, а онда га је Грк гурнуо у конструкцију коша. Срећом, тамо је постављена гума, па Везенков није прошао лоше у овој ситуацији.

Потом се Саша вратио и нагуривао са противником, те је дошло и до новог гурања.

Улетјели су брзо и саиграчи, као и судије, па је спречен далеко већи сукоб.

(Телеграф)

