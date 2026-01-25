Logo
Бака Дара везе коло као да је дјевојка, а пуни 90! Фешта за памћење

Курир

25.01.2026

13:43

Бака Дара везе коло као да је дјевојка, а пуни 90! Фешта за памћење
Фото: Instagram

Мало је снимака који у неколико секунди успију да разњеже и насмију толико људи, али један призор из срца Шумадије управо је то урадио. 90. рођендан баке Даре Чолић претворио се у славље о којем се прича, не због раскоши, већ због енергије и радости каква се ријетко виђа.

На Инстаграм профилу "балкански_бисери" објављен је видео са рођенданске прославе баке Даре из Доњих Бранетића код Горњег Милановца, која је недавно напунила 90 година. Оно што је посебно привукло пажњу јесте енергија слављенице која је одушевила Србију.

"Вјерујете ли? На прослави свог 90. рођендана, бака Дара Чолић игра коло као дјевојка и поручује да су године само број! Десетак дана након што је напунила деведесету, бака Дара из Доњих Бранетића код Горњег Милановца је уз помоћ пријатеља направила фешту за памћење. Честитамо!", стоји у опису снимка на поменутој страници.

На снимку се види како бака Дара без задршке улази у коло са млађима - сигурним кораком и са лакоћом којој би позавиделе и много млађе генерације.

policija hrvatska

Регион

Ауто слетио у Неретву. Погинуо мушкарац

Такође, поред играња кола и веселе атмосфере, бака Дара је уживала и у рођенданској торти, са све свјећицама у броју 90, које је са осмјехом на лицу симболично угасила.

"Прелијепо за видјети"

Коментари испод објаве пуни су честитки и лијепих жеља. Корисници пишу да је бака Дара прави доказ да животна радост нема рок трајања, док други истичу да њена енергија треба бити инспирација свима.

"Срећан рођендан бака Дари и желим јој да са својим најмилијима слави и 100-ти", "Од живота желим само овакву енергију у позним годинама", "Прелепо за видјети", "Звучи клише, али године су заиста само број", писали су они.

