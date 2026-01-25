Logo
Ауто слетио у Неретву. Погинуо мушкарац

Извор:

Индекс

25.01.2026

13:27

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У слијетању аутомобила у корито ријеке Неретве, у мјесту Крвавац, смртно је страдао 63-годишњи мушкарац, саопштила је Полицијска управа дубровачко-неретванска.

Полиција је пријаву добила око 9:30, а на мјесто догађаја су уз полицију изашли и ватрогасци и HGSS.

Возило је извучено из ријеке и у њему је пронађено тијело 63-годишњег мушкарца. У току је полицијски увиђај и утврђивање околности под којима је возило слетјело у ријеку Неретву, навели су из полиције.

Саобраћајна несрећа

