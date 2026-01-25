Ауто слетио у Неретву. Погинуо мушкарац

Извор:
Индекс
25.01.2026
13:27
Коментари:0
У слијетању аутомобила у корито ријеке Неретве, у мјесту Крвавац, смртно је страдао 63-годишњи мушкарац, саопштила је Полицијска управа дубровачко-неретванска.
Полиција је пријаву добила око 9:30, а на мјесто догађаја су уз полицију изашли и ватрогасци и HGSS.
Возило је извучено из ријеке и у њему је пронађено тијело 63-годишњег мушкарца. У току је полицијски увиђај и утврђивање околности под којима је возило слетјело у ријеку Неретву, навели су из полиције.
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Регион
20 ч0
Регион
20 ч1
Најновије
Најчитаније
16
35
16
32
16
21
16
18
16
08
Тренутно на програму