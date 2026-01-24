Logo
Танјуг

24.01.2026

19:40

1
Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

У центру Загреба данас је одржан протест чланова хрватске десничарске странке Аутохтоне хрватске странке права (АХСП) испред зграде у којој живи посланица опозиционог ГЛАС-а у хрватском парламенту Анка Мрак Тариташ, а због њеног критичког става према усташкој идеологији и пјевачу Марку Перковићу Томпсону који је промовише.

Према писању хрватских медија десетак учесника протеста је навело да су се окупили због, "напада на хрватске одбрамбене снаге (ХОС), напада на поздрав 'за дом спремни' на Томпсона и на Домовински рат и Хрватску". Пуштали су Томпсонову пјесму "Ако не знаш што је било".

Станари су с врха зграде поливали демонстранте водом, а интервенисала је и полиција, која је блокирала улицу и ушла у зграду како би смирила ситуацију, преноси РТ Балкан.

Мрак Тариташ је прије два дана, када је протест најављен, истакла да у држави у којој власт релативизује усташтво, у којој посланици парламента поручује да је сама крива што има хушкаче под прозором, јер превише говори, обични грађани на друштвеним мрежама имају снажан вјетар у леђа да у виртуелном простору могу да раде шта желе и да говор мржње и пријетње пролазе, подсјећа Танјуг.

- Организују протест јер се не слажу с оним што говорим и с онима који су се, као ја, успротивили историјском ревизионизму, релативизацији усташтва, коришћењу усташких поздрава и симбола. То није политички активизам већ, треба то јасно рећи, застрашивање и малтретирање - рекла је Мрак Тариташ.

Припадници АХСП окупили су се и 29. децембра испред стана градоначелника Загреба Томислава Томашевића, како су рекли, у знак подршке Томпсону, који је претходне вечери позвао своје фанове на свргавање загребачке власти.

Marko Perković Tompson

