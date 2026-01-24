Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

Извор:
Након што су у јавности испливале поруке које је вjереник Мине Костић, Мане Ћурувија алијас Каспер наводно слао за Наташу Беквалац, огласила се Кија Коцкар.
Кија Коцкар стала је у одбарану Касперу, тврдећи да има његов прави број и да није он слао поруке прије 16 мјесеци у којима је изразио жељу да да жени пјевачицу Наташу Беквалац.
Кија се огласила на мрежи "x" уз тврдње да је Касперу све намјештено.
- Ено поруке измишљене/лажне (тад су правили лажне поруке, фаза велика била), док сам била у ријалитију, значи давно, од оног што је зубат, као неки јазавац фаца, заборавила сам име, има на Google. И ја наиђем случајно на њега, три год послије интервјуа (јер док сам изашла прошло је вријеме да тужим, а горе нисам ни тужила, небитно) и рекох ало шта ти дајеш интервјуе ниси ме никад ни видио, а као ми у некој љубави, можда сам поменула да ми не пружа руку да не би добио шамарчину, и он: "Неее то нисам ја, куне се у мајку... Поента: поруке су превише сличне садашњој причи… - написала је Кија у коментару на објави у којој се полемише управо о порукама које је Каспер слао Наташи Беквалац.
Кија је затим писала како је она сама видјела како су јој намјестили поруке са бившим дечком и да је сигурна да је и сада ствар са Каспером иста, па је понудила да она провјери вјеродостојност истих:
- Имам ја број од овог Манета, нека дају мени да верификујем, или моји пријатељи што га знају. Није ме мувао. Иначе, није му та слика и ко још уписује баш тако човјека у телефон - запитала се она на X мрежи.
На констатацију жене која је и објавила преписку да га познаје и да то заиста јесте његов број телефона, Кија опет стоји у заштиту:
- Неко је могао то да каже и да се направи конверзација… Боже, постајем заштитник Духа. Ајде прво да видимо да ли ће он Мину да жени и да Мина добије лијепо пасош (ако га је овај већ добио). Уосталом, Мина је лијепа жена и шармантна, прелијепо пјева, има хитове. Можда је он некој био олош и ђубре, а њој ће да буде благо. Мислим како се код нас котирају бивши и ми код њих - закључила је она.
