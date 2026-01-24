Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!

24.01.2026
20:54
Коментари:0
Пет чланова српског криминални клана Јовановић суочава се са тешким оптужбама пред њемачким судом, а свакодневно у јавност излазе шокантни детаљи овог случаја. Према оптужници, деценијама су живјели у Келну од социјалне помоћи њемачке државе, а истовремено су водили монструозан систем трговине малољетним дјевојчицама и присиљавли их да краду како би "отплаћивале" бракове.
На оптуженичкој клупи појавили су Леонардо, његова мајка Јагода (46), тетка Јадранка (44), дјед Драшко (68) и бака Биса (68). Тужилаштво их терети за трговину људима, формирање криминалне организације, превару и помагање у тешким бандитским крађама.
Свијет
Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи
Породица Јовановић у Њемачкој је још од 1985. године, али су, како наводе истражитељи, живјели далеко од закона. Иако су званично били социјални случајеви, реалност је била потпуно другачија, преносе српски медији.
Истражитељи су утврдили да су Јовановичи живјели у великој породичној кући у Келну, процијењене вриједности око 625.000 евра, док су у исто вријеме примали социјалну помоћ. Кућа је формално била у власништву ћерке вође клана, једине која је била пријављена као запослена.
Свијет
Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству
Она је изнајмљивала некретнину осталим члановима породице, родитељима, сестри, сестрином сину и његовој супрузи, а пошто су они примали социјалну помоћ, кирију им је фактички плаћала њемачка држава.
- Током рације 2020. године полиција је у вили пронашла луксузне аутомобиле вриједне око 500.000 евра, „Ролекс“ сатове,скупоцјени накит, као и 17.000 евра у готовини сакривених у чарапи - пишу немачки медији.
Најпотреснији дио оптужнице односи се на судбину Ромине С, која је имала свега 16 година када ју је, према наводима тужилаштва, сопствени отац продао клану за 85.000 евра, представљајући је као "доброг лопова".
Хроника
Хорор код Бањалуке: Отац хапшен због обљубе кћерки, притворена и мајка
У породичној вили Јовановића истражитељи су пронашли језив документ под називом "брачна обавеза", који детаљно регулише продају дјевојчица. У њему се наводе цијена, капара, али и морбидни услови - дјевојка мора бити невина и потпуно покорна свекру и свекрви, а у супротном "купац" има право да раскине договор.
По доласку у вилу клана, Ромини су одузети пасош и телефон, а кућу није смјела да напушта без пратње. Удата је за Леонарда, унука вође клана Драшка, и убрзо је родила двоје дјеце.
Према оптужници, клан је јдецу користио као средство уцјене, док је Ромина била приморана да учествује у крађама широм Њемачке како би "отплаћивала" брак. Дуг који јој је наметнут износио је чак 100.000 евра.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
42
21
36
21
28
21
26
Тренутно на програму