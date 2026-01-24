Logo
Захарова о украјинским нападима на медицинско особље: Варварски злочин Кијева у дану преговора

Извор:

Sputnjik

24.01.2026

19:00

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Кијевски режим и украјинска војска извршили су варварски злочин, напавши кола хитне помоћи у дану када су одржани трилатерални Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, рекла је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова поводом украјинског напада на руски санитет.

Како је навела, у раним јутарњим сатима у Херсонској области нападнуто је возило хитне помоћи у којем се, на позив тешког болесника, налазила медицинска екипа.

Губернатор региона Владимир Салдо је раније саопштио да су се у колима налазиле три особе и да су сви погинули.

Захарова је истакла да Кијев начинио корак у правцу ескалације ситуације и показао неодговорно понашање према мировним напорима за рјешење украјинске кризе.

- Кијевски режим не само да је начинио корак ка ескалацији ситуације, него је још једном показао своје право, односно потпуно неодговорно, понашање према мировним напорима који су предузети ових дана и недјеља - наводи се у коменатру Захарове.

У коментару се истиче да Москва осуђује циљане нападе украјинске војске на цивиле и захтјева од међународних организација да дају објективну оцјену злочина.

На удару украјинских дронова било је и медицинско особље у Запорошкој области.

Подсјетимо, у Абу Дабију данас и у петак су одржани трилатерални преговори Русије, САД и Украјине за које су стране оцијениле да су протекле у конструктивној атмосфери.

Марија Захарова

