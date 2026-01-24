Због олује отказано више од 900 авионских летова

Извор:
СРНА
24.01.2026
18:11
Више од 180 милиона људи у Сједињеним Америчким Државама је у приправности због сњежне олује која се протеже од Новог Мексика до Мејна, а до сада је отказано више од 9.000 летова током викенда, према подацима интернет страница за праћење летова.
Најмање 3.259 летова отказано је данас, а додатних 5.826 је отказано за сутра, преноси АБЦ њуз.
Канцеларија за управљање кадровима објавила је да ће све федералне канцеларије у области Вашингтона бити затворене у понедељак.
Ванредно стање због приближавања олује прогласило је најмање 18 савезних држава, међу којима су Алабама, Арканзас, Делавер, Џорџија, Канзас, Кентаки, Луизијана, Мериленд, Мисисипи, Мисури, Нју Џерзи, Нјујорк, Северна Каролина, Пенсилванија, Јужна Каролина, Тенеси, Тексас и Вирџинија.
Ванредно стање прогласио је и главни град САД, Вашингтон.
Свијет
Напад на медицински тим још један корак Кијева ка ескалацији сукоба
Међународни аеродром Форт Ворт у Даласу има највише отказаних летова током викенда.
Очекује се да ће до вечерас снијег и лед покрити велики дио земље, протежући се од Новог Мексика до Сјеверне и Јужне Каролине, а да ће се температуре на средњем западу спустити до минус 40 степени Целзијуса.
Олуја ће се рано у недјељу кретати на исток, доносећи снијег од Вичите, Канзаса, преко Синсинатија, Вашингтона, па све до Филаделфије.
