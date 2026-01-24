Logo
Напад на медицински тим још један корак Кијева ка ескалацији сукоба

Извор:

СРНА

24.01.2026

18:07

Фото: Pixabay

Кијев је нападом на медицински тим у Херсонској области направио корак ка ескалацији сукоба и још једном показао свој став о мирном рјешењу, саопштено је из руског Министарства спољних послова.

Гувернер Херсона Владимир Салдо рекао је раније да су украјинске снаге напале медицинско возило на путу до тешко болесног пацијента и да је цијели трочлани медицински тим погинуо у нападу дроном.

"Кијев је направио корак не само ка ескалацији сукоба већ је још једном показао свој истински, односно апсолутно неодговоран став о напорима за рјешавање који се предузимају ових дана и седмица", рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Москва је осудила циљани напад на цивиле и изразила саучешће породицама погинулих.

64062098acb81 marija zaharova

Свијет

Варварски злочин Кијева док трају преговори: Захарова реаговала на напад на хитну помоћ

"Најоштрије осуђујемо намјерни украјински напад на цивиле. Руске истражне и агенције за спровођење закона учиниће све што је потребно да се организатори и починиоци овог тешког злочина суоче са неизбјежном и строгом казном", наводи се у саопштењу руског министарства.

Из Министарства спољних послова су позвали међународне организације да објективно и непристрасно процијене овај инцидент, али и све друге злочине.

"Ћутање и попуштање таквим акцијама кијевског режима су неприхватљиви", закључује се у саопштењу.

Тагови:

Кијев

Хитна помоћ

