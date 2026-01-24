Варварски злочин Кијева док трају преговори: Захарова реаговала на напад на хитну помоћ

Извор:
Кијевски режим не само да је направио корак ка ескалацији сукоба, већ је још једном показао свој истински, односно потпуно неодговоран, став према напорима за рјешавање сукоба који се предузимају ових дана и недјеља, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, поводом најновијег украјинског напада на возило хитне помоћи у Херсонској области, у којем је погинуло троје људи.
Захарова је истакла да Русија најоштрије осуђује циљани напад украјинских оружаних снага на цивиле и да захтјева да међународна релевантна тијела пруже објективну и непристрасну процену овог и других злочина које су починили украјински неонацисти. Указала је да су ћутање и толерисање таквих поступака кијевског режима неприхватљиви.
"Наше искрено саучешће породицама и пријатељима жртава. Руске истражне и правосудне агенције учиниће све што је могуће како би организатори и починиоци овог гнусног злочина били неизбјежно и строго кажњени", поручила је Захарова.
Она је истакла да су кијевски режим и његове оружане снаге починили још један варварски злочин против цивилног руског становништва који се догодио у тренутку док су се у Абу Дабију одвијали преговори о рјешавању сукоба између представника Русије, Сједињених Држава и Украјине.
Рано ујутро 24. јануара, на улазу у село Гола Пристан у Херсонској области нападнуто је амбулантно возило које је превозило медицинску екипу из Централне окружне болнице Олешки.
Захарова је напоменула да је возило носило све потребне медицинске ознаке, али да га је украјински дрон намјерно циљао.
"Оператор дрона је видео да циља цивилни медицински транспорт, али су он и његови команданти намерно и нехумано починили терористички акт против цивила. Сва тројица медицинске службеника у возилу су убијена. Наглашавамо да су напади на цивилни медицински транспорт забрањени међународним хуманитарним правом", истакла је Марија Захарова.
Оружане снаге Украјине напале су рано јутрос возило хитне помоћи у Херсонској области код насеља Голи Пристан, сва три члана медицинске екипе су погинула.
"Екипа од три особе покушавала је да се пробије до тешко болесног пацијента у подручју у ком противник даноноћно јури беспилотним летјелицама било какву технику", написао је губернатор Херсонске области Владимир Салдо на Телеграму.
Он је истакао да су сви чланови медицинске екипе који су се налазили у возилу хитне помоћи погинули.
