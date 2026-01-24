Нагло скочила употреба лијекова за лијечење поремећаја пажње и хиперактивности

Извор:
Аваз
24.01.2026
17:25
Коментари:0
Кориштење лијекова за лијечење поремећаја пажње и хиперактивности (АДХД) у Великој Британији биљежи нагли пораст, углавном због све већег броја одраслих којима се ови лијекови прописују, а нарочито међу женама, показује ново научно истраживање.
Према резултатима студије, удио особа које узимају терапију за АДХД утростручио се у посљедњих десет година и повећао се са 0,12 одсто у 2010. на 0,39 одсто у 2023. години.
Највећи раст забиљежен је код популације старије од 25 година, гдје је употреба лијекова порасла са 0,01 одсто у 2010. на приближно 0,2 одсто у 2023. години. Истраживачи са Универзитета у Оксфорду наводе да то представља повећање од 20 пута међу женама и 15 пута међу мушкарцима у овој старосној групи.
У оквиру истраживања анализиране су стопе прописивања лијекова за АДХД у Белгији, Њемачкој, Холандији, Шпанији и Великој Британији, на узорку од готово 200.000 особа, укључујући више од 31.000 испитаника из Велике Британије.
Аутори студије, објављене у часопису "The Lancet" истичу да је забиљежен изразит пораст кориштења лијекова за АДХД међу одраслима, посебно код жена. Код особа старијих од 18 година преваленција употребе порасла је између два и 15 пута током периода обухваћеног истраживањем, с најизраженијим растом у Великој Британији.
Такође је указано на глобалну несташицу лијекова за АДХД, која траје од септембра 2023. године, уз напомену да би боље праћење трендова прописивања могло допринијети прецизнијем предвиђању потражње, бржем одговору здравствених система и смањењу ризика од несташица.
Најновије
Најчитаније
20
10
20
10
20
03
19
43
19
40
Тренутно на програму