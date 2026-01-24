Logo
Large banner

Цијене на бањалучкој Тржници: Колико коштају јабуке, банане, кромпир, купус

24.01.2026

09:10

Коментари:

0
Цијене на бањалучкој Тржници: Колико коштају јабуке, банане, кромпир, купус
Фото: АТВ

На Тржници у Бањалуци ових дана влада добра понуда воћа и поврћа, међутим цијене за већину грађана и нису тако добре.

Килограм јабука купци плаћају од двије до три КМ, док су наранџе од 3,5 до 4,5 КМ. Банане коштају од 2,5 до 3,5 КМ, а мандарине и клементине око три КМ по килограму.

Бијело грожђе продаје се по цијени од осам до девет КМ, а црно од седам до осам КМ, док су крушке од четири до пет КМ.

Лимун кошта око четири КМ, а нар око шест КМ.

Цијене купуса и кромпира

Када је ријеч о поврћу, купус и кромпир могу се наћи за 1,5 до двије КМ, црвени лук од двије до три КМ, док је мрква од 2,5 до 3,5 КМ. Парадајз се креће од четири до пет КМ, паприка од 4,5 до 5,5 КМ, а краставац од 3,5 до 4,5 КМ по килограму.

Карфиол кошта око пет КМ, тиквица 4,5 КМ, а блитва око пет КМ.

Колико кошта зелена салата

Зелена салата на тезгама је од шест до седам КМ, док су цијене зачина и корјенастог поврћа више – целер и першун коштају око 10 КМ по килограму, а бијели лук од 15 до 18 КМ.

Суве шљиве купци плаћају од 11 до 12 КМ, суве смокве око 16 КМ, док су кестени од шест до седам КМ. Пасуљ се креће од осам до десет КМ, а орашасти плодови су најскупљи – очишћени ораси коштају од 21 до 22 КМ, док је љешник око 25 КМ по килограму, пише Глас Српске.

Подијели:

Тагови:

Тржница Бањалука

Цијене воћа и поврћа

Цијене на бањалучкој Тржници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

Бања Лука

Бројне бањалучке улицe и насеља данас без струје

4 ч

0
Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

Друштво

Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

4 ч

0
Ко је платио кауцију Јулији Тимошенко?

Свијет

Ко је платио кауцију Јулији Тимошенко?

5 ч

0
Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Друштво

Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

14 ч

0

Више из рубрике

Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

Друштво

Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

4 ч

0
Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

Друштво

Прогноза времена: У овом дијелу Српске се очекују падавине

5 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Из АМС Српске упозорили возаче: На ово обратите посебну пажњу

5 ч

0
Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

Друштво

Бројни грађани у БиХ пријавили подрхтавање

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

22

Нова драма: Агенти са оцем привела и дјевојчицу (2)

13

10

Послије претходног неуспјеха, серија Меган Маркл се не враћа на Нетфликс

12

58

Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

12

54

Ђоковић: "Смири се кретену"

12

47

Састанак Минића и Мацута на Тари

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner