Цијене на бањалучкој Тржници: Колико коштају јабуке, банане, кромпир, купус

На Тржници у Бањалуци ових дана влада добра понуда воћа и поврћа, међутим цијене за већину грађана и нису тако добре.

Килограм јабука купци плаћају од двије до три КМ, док су наранџе од 3,5 до 4,5 КМ. Банане коштају од 2,5 до 3,5 КМ, а мандарине и клементине око три КМ по килограму.

Бијело грожђе продаје се по цијени од осам до девет КМ, а црно од седам до осам КМ, док су крушке од четири до пет КМ.

Лимун кошта око четири КМ, а нар око шест КМ.

Цијене купуса и кромпира

Када је ријеч о поврћу, купус и кромпир могу се наћи за 1,5 до двије КМ, црвени лук од двије до три КМ, док је мрква од 2,5 до 3,5 КМ. Парадајз се креће од четири до пет КМ, паприка од 4,5 до 5,5 КМ, а краставац од 3,5 до 4,5 КМ по килограму.

Карфиол кошта око пет КМ, тиквица 4,5 КМ, а блитва око пет КМ.

Колико кошта зелена салата

Зелена салата на тезгама је од шест до седам КМ, док су цијене зачина и корјенастог поврћа више – целер и першун коштају око 10 КМ по килограму, а бијели лук од 15 до 18 КМ.

Суве шљиве купци плаћају од 11 до 12 КМ, суве смокве око 16 КМ, док су кестени од шест до седам КМ. Пасуљ се креће од осам до десет КМ, а орашасти плодови су најскупљи – очишћени ораси коштају од 21 до 22 КМ, док је љешник око 25 КМ по килограму, пише Глас Српске.