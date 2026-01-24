Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

24.01.2026
08:41
Због најављених обилних падавина у недјељу, 24.јануара, за дијелове БиХ издато је црвено упозорење.
Упозорење је издато за јужне дијелове, првенствено за Херцеговину, гдје се очекује од 40 до 80 литара падавина по метру квадратном.
"Највећа количина кише могла би да буде у Херцеговини, долина Неретве, али и код нас у Херцеговини, као и Подрињу. Не постоји опасност да се ријеке излију, јер неће киша падати данима, већ само један дан", рекла је Милица Ђорђевић, метеоролог РХМЗ за РТРС.
Она је додала да су падавине тренутно у Италији, и тај талас ће код нас прећи у току дана и сутра.
Исто тако подвукла је да нема ни приближно могућности да се деси нешто слично као у Јабланици, када је био и велики број људских жртава.
"Оно што се десило у Јабланици поклапа се са највећим катастрофама, јер је пало око 400 литара падавина по метру квадратном, што су падавине предвиђене за 2-3 мјесеца, а не један или два дана. Сада то неће бити случај, али опрез је увијек добродошао", додала је Ђорђевићева.
Могући су плављење имовине и саобраћајних мрежа, као и поремећаји у снабдијевању електричном енергијом, водом и у комуникацијама.
